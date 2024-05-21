«Много пишут»: популярный блогер рассказал, как реагирует на просьбы помочь деньгами

Блогер Ильяс Рабаданов рассказал, как реагирует на просьбы людей помочь деньгами. Он и другие звезды социальных сетей пообщались с сайтом «Страсти».

Молодые люди в один голос уверяют, что в этой сфере есть не только плюсы, но и минусы. Так, бывают подписчики, которые просят кумиров помочь финансово. Лайфстайл блогер Ильяс Рабаданов рассказал, как реагирует на такие просьбы.

«Да, действительно много пишут — просят скинуть денег и придумывают разные причины для этого: кто-то описывает свои проблемы, а кто-то выдумывает более креативные просьбы. Я либо отказываю, либо игнорирую такие сообщения. Я думаю, что здоровый человек, у которого есть две руки и две ноги, может попробовать пойти и заработать, а не искать легкий путь в виде просьб у блогеров», – поделился блогер.

Также он рассказал о плюсах и минусах своей профессии.

«Плюсы — в первую очередь, конечно, это узнаваемость, что всегда приятно. И то, что ты можешь поделиться с аудиторией своими мыслями и событиями в любой момент. Также, если ты чего-то не знаешь, можно обратиться за помощью к подписчикам. Ребята всегда откликнуться, дадут совет. И в целом меня мотивируют!» – признался Ильяс.

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