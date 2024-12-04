Волонтер реабилитационного центра для птиц «Воронье Гнездо» Елена Исаева рассказала «Страстям» о людях, которые критикуют ее работу.

По словам Елены Исаевой, не все воспринимают работу волонтеров как благотворительность. Часто ей приходится сталкиваться с неадекватной реакцией тех, кому по объективным причинам приходится отказывать в помощи.

«Наша горячая линия ежедневно выслушивает претензии от тех, кто считает, что волонтеры непременно всем должны, что обязаны всех спасать, что мы ненавидим голубей, что ворону мы не принимаем, потому что нам интересно заниматься только хищниками, и так далее. Честно говоря, это достаточно тяжело. Но, увы, неизбежно. Многие люди уверены, что мы — это такой обслуживающий персонал, который обязан угодить клиенту. И очень удивляются и злятся, когда оказывается, что это не так», — рассказала она.

Сейчас в центре содержится около 800 птиц. При этом места всем желающим не хватает — организация существует на деньги от пожертвований.

Полное интервью с Еленой Исаевой о работе центра и травмах, которые могут наносить птицы читайте по ссылке.