«Многие страны недоступны»: солист «Кватро» Овруцкий рассказал об отсутствии международных гастролей

Солист группы «Кватро» Леонид Овруцкий рассказал, как за последние годы изменилась жизнь коллектива. Если раньше музыканты ездили по странам и там делились своим творчеством, то сейчас международные гастроли стали для них недоступны.

По словам композитора, за 20 лет существования группы они посетили огромное количество городов и государств. Они выступали и в Индии, и в Америке, и в Англии, и в Израиле. Но теперь туда им путь закрыт. А все началось еще с пандемии. Тогда им пришлось реализовывать идею онлайн-концертов.

«Практически на несколько лет мы потеряли возможность выступать и в тот период реализовали идею с онлайн-концертами: сняли 17 концертов и выпускали их каждый месяц. Это был удивительный опыт общения через экран с людьми, было ощущение, что нас это сильно сблизило. Мы вместе грустили, радовались, веселились, поднимали друг другу настроение», - поделился Леонид в интервью порталу «Страсти».

После окончания пандемии коллектив вновь смог организовывать полноценные концерты, но уже только в России.

«Все же мы верим, что когда-нибудь вернемся к зарубежным концертам. Но скучать нам не приходится, у нас плотный график гастролей – в юбилейном туре запланированы концерты в 100 городах», - рассказал Овруцкий.

Полное интервью с Леонидом Овруцким о классической музыке, юбилее «Кватро» и семье композитора читайте на сайте «Страсти».