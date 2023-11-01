«Мне жизнь в трезвости понравилась»: Агата Муцениеце сделала признание об отказе от алкоголя

Актриса Агата Муцениеце старается придерживаться здорового образа жизни. Она занимается спортом, следит за питанием. А не так давно она приняла еще одно важное решение – отказалась от алкоголя. На сегодняшний день она не пьет спиртное уже около 10-ти месяцев.

В интервью порталу «Страсти» Агата призналась, что пришла к этому осознанно и сама, никто ее к этому не подталкивал. По мнению артистки, алкоголь пагубно влияет не только на здоровье, но и «глушит» мысли, энергию.

«Я вообще не употребляю алкоголь в районе десяти месяцев. Это мой осознанный выбор. Я к этому пришла сама, потому что мне захотелось, чтобы ничего не мешало моим мыслям, слышать себя. Мне кажется, что спиртное все равно глушит наши энергетические каналы, желание в себе. Некая псевдоэйфория дает нам нетрезвый взгляд на этот мир, именно поэтому я решила не пить», - поделилась актриса.

Изначально Агата планировала продержаться до Нового года, который уже совсем близко. Однако сейчас она задумывается над тем, чтобы продолжить жить без алкоголя в принципе.

«Вообще я хотела продолжить отказываться от алкоголя до Нового года, но в итоге — посмотрим. Мне жизнь в трезвости очень понравилась. Это совершенно другое существование, и я нахожу пока что в этом только плюсы. И на внешности сильно отражается, и на мыслях, и на энергии, с которой идешь по жизни», - рассказала Агата Муцениеце.

Также мы поговорили с актрисой и о важности трезвого вождения. Интервью читайте на сайте «Страсти».