Агата Муцениеце о проблеме вождения в нетрезвом виде: «Важно, когда человек популярен, поднимать эту тему»

Актриса театра и кино Агата Муцениеце приняла участие в акции #ПитьНельзяРулить. Вместе с коллегой Иваном Чуйковым она снялась в ролике, в котором поднята важная тема трезвого вождения. По сюжету герои артистов разбирают популярные вопросы и мифы, связанные с употреблением алкоголя за рулем.

Сама звезда «Честного развода» является заядлой автолюбительницей. Нередко она демонстрирует подписчикам в социальных сетях, что любит лично водить машину, не пользуясь услугами шафера. Портал «Страсти» пообщался с Агатой и узнал у нее, как часто она сталкивается с нетрезвыми водителями, а также, почему важно освещать эту тему.

— Агата, почему решили принять участие в ролике акции #ПитьНельзяРулить?

— Мне кажется, что какие-то очевидные вещи, которые как бы являются необсуждаемой константой, все равно забываются. И эта акция – прекрасная возможность еще раз проговорить для людей, молодых водителей, только что получивших права, те самые золотые правила, которые необходимо соблюдать, если ты управляешь автомобилем.

— Приходилось ли вам сталкиваться с такой проблемой, как вождение в нетрезвом виде? Например, у ваших знакомых?

— Я неоднократно сталкивалась с вождением в нетрезвом виде, и это всегда плохо заканчивалось. В детстве я каждое лето проводила в Латвии, и там пацаны могли себе позволить из-за отсутствия полиции рядом выпить и сесть за руль. Очень часто случалось такое, что они всей бандой могли съехать в кювет, врезаться в дерево, повредить машину. Это, конечно, такой неадекват. А сколько случаев с известными людьми, которые тоже почему-то на себя вешают вседозволенность, как медаль? Как будто, если ты звезда, то тебе можно все. Мне кажется, это летальная ошибка. Поэтому важно, когда человек популярен, поднимать эту тему.