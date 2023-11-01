Агата Муцениеце о проблеме вождения в нетрезвом виде: «Важно, когда человек популярен, поднимать эту тему»
Агата Муцениеце подняла проблему вождения в нетрезвом виде в социальном ролике.
© Lomohov Anatoly/East News
Актриса театра и кино Агата Муцениеце приняла участие в акции #ПитьНельзяРулить. Вместе с коллегой Иваном Чуйковым она снялась в ролике, в котором поднята важная тема трезвого вождения. По сюжету герои артистов разбирают популярные вопросы и мифы, связанные с употреблением алкоголя за рулем.
Сама звезда «Честного развода» является заядлой автолюбительницей. Нередко она демонстрирует подписчикам в социальных сетях, что любит лично водить машину, не пользуясь услугами шафера. Портал «Страсти» пообщался с Агатой и узнал у нее, как часто она сталкивается с нетрезвыми водителями, а также, почему важно освещать эту тему.
— Агата, почему решили принять участие в ролике акции #ПитьНельзяРулить?
— Мне кажется, что какие-то очевидные вещи, которые как бы являются необсуждаемой константой, все равно забываются. И эта акция – прекрасная возможность еще раз проговорить для людей, молодых водителей, только что получивших права, те самые золотые правила, которые необходимо соблюдать, если ты управляешь автомобилем.
— Приходилось ли вам сталкиваться с такой проблемой, как вождение в нетрезвом виде? Например, у ваших знакомых?
— Я неоднократно сталкивалась с вождением в нетрезвом виде, и это всегда плохо заканчивалось. В детстве я каждое лето проводила в Латвии, и там пацаны могли себе позволить из-за отсутствия полиции рядом выпить и сесть за руль. Очень часто случалось такое, что они всей бандой могли съехать в кювет, врезаться в дерево, повредить машину. Это, конечно, такой неадекват. А сколько случаев с известными людьми, которые тоже почему-то на себя вешают вседозволенность, как медаль? Как будто, если ты звезда, то тебе можно все. Мне кажется, это летальная ошибка. Поэтому важно, когда человек популярен, поднимать эту тему.
— Насколько мне известно, вы в целом стараетесь поддерживать здоровый образ жизни. Как к этому пришли? Был ли какой-то переломный момент?
— Я вообще не употребляю алкоголь в районе десяти месяцев. Это мой осознанный выбор. Я к этому пришла сама, потому что мне захотелось, чтобы ничего не мешало моим мыслям, слышать себя. Мне кажется, что спиртное все равно глушит наши энергетические каналы, желание в себе. Некая псевдоэйфория дает нам нетрезвый взгляд на этот мир, именно поэтому я решила не пить. Вообще я хотела продолжить отказываться от алкоголя до Нового года, но в итоге — посмотрим. Мне жизнь в трезвости очень понравилась. Это совершенно другое существование, и я нахожу пока что в этом только плюсы. И на внешности сильно отражается, и на мыслях, и на энергии, с которой идешь по жизни.
— Вы довольно часто сами водите машину. Почему? Получаете от этого наслаждение или есть другая причина?
— Да, я часто за рулем, потому что просто люблю это. Мне нравятся автомобили, их водить. Я люблю свою машину очень сильно. Даже ночью, когда пустые дороги, а я очень устала и возвращаюсь с шоу, я получаю удовольствие от того, что именно я за рулем. С водителем ездить я вообще не люблю, для меня это какая-то обуза. Не знаю, мне неудобно. Но детям водителя ищу.
— Как считаете, насколько важны подобные акции и какие бы еще вещи вы бы хотели донести до людей?
— Такие акции – это как 25 кадр. Если они будут все время на повестке, то они дадут результат. Если постоянно говорить о каких-то проблемах общества, то народ все равно получит некое воспитание своего поведения. Я бы еще, конечно, хотела, чтобы люди начали сортировать мусор. О таких вещах нужно говорить еще в школе, потому что дети – это наше будущее. Они впитывают в себя все, что слышат и видят, и если прямо сейчас начать с ними говорить о таких важных социальных вещах, то это даст прекрасный результат.