«Мне предложили, я даже не стал читать»: Александр Самойленко отказался сниматься в «Евгении Онегине»

Актер Александр Самойленко рассказал об отказе сниматься в фильме «Евгений Онегин» режиссера Сарика Андреасяна. Он признался, что «не в восторге» от фильмов кинодеятеля. Об этом узнал сайт «Страсти».

На вопрос, хотел бы Самойленко поработать с Сариком, актер ответил: «Во-первых, я его не знаю. Я не в восторге от кино, которое он снимает. В «Евгении Онегине» я отказался сниматься. Мне предложили, я даже не стал читать. И слава Богу, что отказался».

Он признался, что ценит режиссеров Клима Шипенко, Давида Ткебучаву, Сергея Урсуляка. По мнению актера, талантливых режиссеров много.

О карьере артиста, состоянии здоровья после автомобильной аварии и желании влюбиться читайте в интервью сайту «Страсти».