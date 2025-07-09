Опубликовано 09 июля 2025, 12:401 мин.
«Мне предложили, я даже не стал читать»: Александр Самойленко отказался сниматься в «Евгении Онегине»
Актер Самойленко заявил, что «не в восторге» от фильмов Сарика Андреасяна.
© Сергей Иванов/East News
Актер Александр Самойленко рассказал об отказе сниматься в фильме «Евгений Онегин» режиссера Сарика Андреасяна. Он признался, что «не в восторге» от фильмов кинодеятеля. Об этом узнал сайт «Страсти».
На вопрос, хотел бы Самойленко поработать с Сариком, актер ответил: «Во-первых, я его не знаю. Я не в восторге от кино, которое он снимает. В «Евгении Онегине» я отказался сниматься. Мне предложили, я даже не стал читать. И слава Богу, что отказался».
Он признался, что ценит режиссеров Клима Шипенко, Давида Ткебучаву, Сергея Урсуляка. По мнению актера, талантливых режиссеров много.
О карьере артиста, состоянии здоровья после автомобильной аварии и желании влюбиться читайте в интервью сайту «Страсти».