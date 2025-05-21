«Мне кажется, что она не лукавит»: адвокат Жорин оценил слова Семенович о долгом разводе ее жениха

Певица Анна Семенович состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. Пока что пара не узаконила свой союз, так как у мужчины все еще есть семья в Германии — супруга и ребенок. По словам Анны, развод Дениса с женой может занять три года. Сайт «Страсти» решил проверить заявление исполнительницы и обратился за комментарием к адвокату Сергей Жорину, и узнать: действительно ли требуется так много времени, чтобы оформить развод?

По словам адвоката, в зависимости от страны и в зависимости от обстоятельств срок расторжения брака может быть абсолютно разным. Это зависит от многих факторов: наличия или отсутствия общих детей, есть ли спор по общему имуществу, находится или находилась ли супруга на иждивении мужа, хочет ли она получать алименты на себя.

Во многих европейских странах, или, например, совершенно точно в Италии, если супруга трудоспособна, но она не работала раньше, то суд может обязать мужа и дальше ее содержать даже после расторжения брака. В зависимости от всех этих аспектов, по словам Жорина, расторжение брака может занимать действительно несколько лет. Но есть нюанс.

Если один из супругов является гражданином России, то возникает так называемая возможность альтернативной подсудности. В таком случае брак можно расторгать и не на территории, где этот брак заключался. Можно это сделать в России. Этой возможностью, по словам адвоката, пользуются многие российские девушки, которые вышли замуж за итальянцев.