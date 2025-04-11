«Мне было очень сложно»: Миша Марвин рассказал об уходе из Black Star

Музыкант Миша Марвин сообщил, что ему было трудно после ухода из Black Star. Артист вспомнил о расставании с лейблом в беседе с сайтом «Страсти».

В 2022 году Миша прекратил сотрудничество с Black Star. По условиям контракта, за лейблом остались сценический псевдоним Марвина и его песни. Артист не скрывает, что в первое время ему было тяжело. Марвин ощущал, что остался «у разбитого корыта». Несмотря на это, он не отчаялся и начал работу над новым проектом «Миша М».

«Конечно, появилось чувство, что все, ты у разбитого корыта, твой корабль вынесло на берег, он поврежден, с дырками, и нужно все строить по новой. Опять же, немало лет на это все уйдет, чтобы создать новый продукт, потому что старый, скажем так, утонул. Естественно, я не понимал, что делать, мне было очень сложно, очень тяжело. Тогда мы начали делать новый проект «Миша М», вышли песни под этим именем. Но это тяжело, 5 лет мы работали над тем, чтобы люди узнавали Мишу Марвина», — признался музыкант.

Миша не скрывает, что, подписывая в 2015 году контракт, знал про риски. Однако на тот момент он был счастлив, что крупный лейбл его заметил.

По словам Марвина, он испытывает благодарность к Black Star за возможность развития. Более того, артисту удалось уладить вопросы с Пашу, и на сегодняшний день Миша сотрудничает с лейблом в новом формате.

«Я очень благодарен Black Star за все, что для меня было сделано. Это был большой вклад в развитие моего бренда артиста. Благодаря работе огромной команды люди знают, кто такой Миша Марвин, знают и поют мои песни. Мы продолжаем сотрудничество сейчас в другом формате. Я самостоятельный артист, у меня своя команда, которую мне когда-то и подарил лейбл. А Black Star выпускает мои песни. Хорошо, что 5 лет работы с лейблом и Пашу не прошли даром. Столько лет партнерства и дружбы научили нас договариваться и слышать друг друга. Поэтому мы довольно быстро решили все наши вопросы», — уточнил Миша.

Полное интервью Миши Марвина о съемках в вокальном шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе! Хором!», работе со звездами и поисках любви читайте здесь.