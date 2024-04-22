«Мне были закрыты двери на Пятницу»: кондитер Синицкая заявила о скандале с Агзамовым

Кондитер Марина Синицкая впервые рассказала о скандале с Ренатом Агзамовым. Синицкая поделилась откровением с изданием «Страсти».

Марина и Ренат познакомились на съемках шоу «Кондитер» для Пятницы. По словам Синицкой, ей удалось наладить отношения с коллегой. Они обменялись своим опытом и рассказали про путь на ТВ. Услышав историю Марины, Ренат назвал ее «крутой» и был готов передать ей заказ в Париже.

Синицкой было комфортно сниматься с Ренатом и Ольгой Вашуриной. Вдохновившись работой, Марина решила стать постоянной ведущей шоу. После того, как кондитер проявила инициативу, ее отношения с коллегами испортились.

«Возможно, это желание стало роковой ошибкой, потому что, когда я отправила эту идею на канал, она разрушила наши отношения и с Ренатом, и с Олей. Вмешались «злые языки», которые всё исковеркали и использовали историю против меня. Мне полностью были закрыты двери на Пятницу. С одной стороны, я осознаю, что поступила некрасиво, когда залезла в чужой огород со своей идеей, предложив свою кандидатуру на роль третьей ведущей. С другой стороны, я злюсь на действия Рената как лица канала. Он не хочет об этом поговорить и всё обсудить», — рассказала Марина.

Синицкая рада, что не стала ведущей шоу на постоянной основе. По мнению кондитера, она находилась бы в тени Рената и не достигла бы профессиональных высот. На сегодняшний день Марина ведет передачу на Первом канале.

Полное интервью Марины Синицкой о торте для Елены Блиновской и заказе на 2 млн рублей читайте здесь.