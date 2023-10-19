«Мистическая территория»: путевая обходчица рассказала о потустороннем мире в метро

Путевая обходчица рассказала о призрачном поезде в метрополитене в эксклюзивном интервью порталу «Страсти».

На условиях анонимности одна из сотрудниц метро рассказала, что подземка окутана мистикой.

«Метро — это мистическая территория. Тут либо выкидывает человека сразу, либо затягивает на много лет. Кстати, метрополитен ведь был построен на костях, еще в 30-е. Это и есть живая субстанция», — рассказала она.

По словам женщины, среди работников ходит байка о поезде-невидимке, который увозит пассажиров в неизвестность.

«Говорят есть поезд-призрак, который увозит пассажиров в неизвестном направлении. Я честно говоря, в это не верю», — заявила она.

Собеседница отметила, что выдерживают такую работу девушки с сильным характером, ведь за ночь им приходится проходить по 5 км с огромными инструментами наперевес.

«Это профессия для женщин, которые имеют мужской характер. Для сильных», — добавила она.

Подробнее о работе путевых обходчиц, ночных страхах и требованию к их здоровью читайте в нашем интервью.