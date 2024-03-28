«Это все очень недешево»: история россиянки с пышными формами, победившей в конкурсе «Миссис Вселенная»

Ольга Каменская – вице-президент крупной страховой компании, основательница event-агентства, мотиватор для женщин plus size и победительница трех конкурсов красоты в категории «Пышные формы».

Более 20 лет Ольга строила карьеру в бизнесе, занималась воспитанием двоих детей и даже представить себе не могла, что будет причастна к Fashion-индустрии. В 2022 году она доказала себе и другим, что стандарты 90–60–90 — не являются залогом красоты и завоевала титул «Миссис Россия – пышные формы», а потом отправилась в США и стала победительницей конкурсов «Миссис Земной шар-2023» и «Миссис Вселенная-2023».

В эксклюзивном интервью сайту «Страсти» Ольга Каменская рассказала, как стеснение может помешать успешной карьере, кто может участвовать в конкурсах красоты и сколько это стоит.

Ольга, вы 20 лет занимаетесь страхованием. Прошли путь от простого менеджера до вице-президента крупной компании. Поделитесь с нашими читателями историей своего успеха.

Я начала свой путь с должности менеджера в одном из отделений компании, и вскоре в числе 450 лучших сотрудников со всей России попала на ежегодное совещание в Москве. Мне было 20 лет, я еще не окончила институт, и вот я сидела в каком-то 129 ряду и наблюдала, как топ-менеджеры рассказывали про будущее компании. Я слушала их, затаив дыхание, и думала: как сделать так, чтобы когда-то тоже сидеть в этом президиуме? Я увидела величие, масштаб, мне захотелось прикоснуться к этому.

После выступлений я подошла к акционеру. Это был человек из списка Forbes, у которого все встречи по расписанию. Но я не постеснялась, мне было важно произвести первое впечатление. Я сказала: «Здравствуйте, Сергей Алексеевич, меня зовут Ольга Каменская, и я из города Коврова». Он поднял на меня глаза, и я рассказала, что заканчиваю институт, пишу дипломную работу, для которой мне необходима информации про компанию и попросила контакт человека, у которого ее можно получить. Акционер на меня посмотрел очень странно, вручил визитку со своим электронным адресом и сказал: «Можете написать мне, я поручу коллегам вам прислать информацию». Но тогда я визиткой так и не воспользовалась.

Прошло около двух лет, в компании был конкурс на замещение вакантной должности руководителя одного из небольших подразделений в городе Владимире. Я приехала на собеседование в Москву. И, проходя по коридору с сотрудником HR-службы, встретила Сергея Алексеевича. Ему сказали, на какую позицию меня рассматривают. А он посмотрел на меня и говорит: «А я вас знаю, Ольга из Коврова». Ту должность я не получила. Но у меня появился шанс рассказать акционеру, как я вижу развитие компании. В итоге мне предложили остаться в Москве, стать руководителем дирекции по страхованию предприятий.

Прошло уже больше 20 лет, я сменила 5 регионов, возглавляла филиалы во Владимире, Самаре и Нижнем Новгороде, стала вице-президентом компании. Но до сих пор и я, и акционер компании, рассказываем о том, что стеснение — это путь в неизвестность. Если вы хотите проявляться в этой жизни, нужно уже сегодня сделать хотя бы маленький первый шаг навстречу своей мечте.

Как вы себя чувствуете в должности топ-менеджера крупной компании? Насколько сложно женщине быть руководителем, когда в подчинении много мужчин?

В должности я чувствую себя абсолютно органично, но, конечно, быть женщиной-руководителем сложно. И не потому, что нас как-то ущемляют в коллективе. Просто на женщине много нагрузки помимо работы — быт, семья. Вовремя забрать сына из школы и сделать с ним уроки, купить дочке платье на утренник, уделить время мужу, проследить, чтобы все были сытые, чистые и выглаженные. В итоге, когда женщина становится руководителем, в этом многообразии задач она забывает о себе. Я тоже через это проходила. Но сейчас, даже в самом плотном своем графике, стараюсь найти время на поход к косметологу и массажисту, чтобы не забывать о том, что я женщина и я прекрасна.

Как быть строгим начальником, но при этом сохранить женственность?

Вы знаете, мой опыт руководителя говорит, что не обязательно быть строгим начальником. Важно быть профи и подобрать себе сотрудников под стать — умных, порядочных, лояльных к друг другу. Если у вас сильная команда, то ей не нужен «кнут». Такие сотрудники сами будут двигаться вперед и расти.

Что касается совмещения женственности и руководящей должности — здесь ответ простой. Нужно внутренне не забывать о том, кто ты есть. Позволять себе краситься яркой помадой, ходить на каблуках и в красивых платьях, баловать себя стильной одеждой, походами к косметологу и парикмахеру. Вот тогда получится одновременно быть и сильным руководителем, и цветущей женщиной.