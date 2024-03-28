«Это все очень недешево»: история россиянки с пышными формами, победившей в конкурсе «Миссис Вселенная»
© Фото из личного архива Ольги Каменской
Ольга Каменская – вице-президент крупной страховой компании, основательница event-агентства, мотиватор для женщин plus size и победительница трех конкурсов красоты в категории «Пышные формы».
Более 20 лет Ольга строила карьеру в бизнесе, занималась воспитанием двоих детей и даже представить себе не могла, что будет причастна к Fashion-индустрии. В 2022 году она доказала себе и другим, что стандарты 90–60–90 — не являются залогом красоты и завоевала титул «Миссис Россия – пышные формы», а потом отправилась в США и стала победительницей конкурсов «Миссис Земной шар-2023» и «Миссис Вселенная-2023».
В эксклюзивном интервью сайту «Страсти» Ольга Каменская рассказала, как стеснение может помешать успешной карьере, кто может участвовать в конкурсах красоты и сколько это стоит.
Ольга, вы 20 лет занимаетесь страхованием. Прошли путь от простого менеджера до вице-президента крупной компании. Поделитесь с нашими читателями историей своего успеха.
Я начала свой путь с должности менеджера в одном из отделений компании, и вскоре в числе 450 лучших сотрудников со всей России попала на ежегодное совещание в Москве. Мне было 20 лет, я еще не окончила институт, и вот я сидела в каком-то 129 ряду и наблюдала, как топ-менеджеры рассказывали про будущее компании. Я слушала их, затаив дыхание, и думала: как сделать так, чтобы когда-то тоже сидеть в этом президиуме? Я увидела величие, масштаб, мне захотелось прикоснуться к этому.
После выступлений я подошла к акционеру. Это был человек из списка Forbes, у которого все встречи по расписанию. Но я не постеснялась, мне было важно произвести первое впечатление. Я сказала: «Здравствуйте, Сергей Алексеевич, меня зовут Ольга Каменская, и я из города Коврова». Он поднял на меня глаза, и я рассказала, что заканчиваю институт, пишу дипломную работу, для которой мне необходима информации про компанию и попросила контакт человека, у которого ее можно получить. Акционер на меня посмотрел очень странно, вручил визитку со своим электронным адресом и сказал: «Можете написать мне, я поручу коллегам вам прислать информацию». Но тогда я визиткой так и не воспользовалась.
Прошло около двух лет, в компании был конкурс на замещение вакантной должности руководителя одного из небольших подразделений в городе Владимире. Я приехала на собеседование в Москву. И, проходя по коридору с сотрудником HR-службы, встретила Сергея Алексеевича. Ему сказали, на какую позицию меня рассматривают. А он посмотрел на меня и говорит: «А я вас знаю, Ольга из Коврова». Ту должность я не получила. Но у меня появился шанс рассказать акционеру, как я вижу развитие компании. В итоге мне предложили остаться в Москве, стать руководителем дирекции по страхованию предприятий.
Прошло уже больше 20 лет, я сменила 5 регионов, возглавляла филиалы во Владимире, Самаре и Нижнем Новгороде, стала вице-президентом компании. Но до сих пор и я, и акционер компании, рассказываем о том, что стеснение — это путь в неизвестность. Если вы хотите проявляться в этой жизни, нужно уже сегодня сделать хотя бы маленький первый шаг навстречу своей мечте.
Как вы себя чувствуете в должности топ-менеджера крупной компании? Насколько сложно женщине быть руководителем, когда в подчинении много мужчин?
В должности я чувствую себя абсолютно органично, но, конечно, быть женщиной-руководителем сложно. И не потому, что нас как-то ущемляют в коллективе. Просто на женщине много нагрузки помимо работы — быт, семья. Вовремя забрать сына из школы и сделать с ним уроки, купить дочке платье на утренник, уделить время мужу, проследить, чтобы все были сытые, чистые и выглаженные. В итоге, когда женщина становится руководителем, в этом многообразии задач она забывает о себе. Я тоже через это проходила. Но сейчас, даже в самом плотном своем графике, стараюсь найти время на поход к косметологу и массажисту, чтобы не забывать о том, что я женщина и я прекрасна.
Как быть строгим начальником, но при этом сохранить женственность?
Вы знаете, мой опыт руководителя говорит, что не обязательно быть строгим начальником. Важно быть профи и подобрать себе сотрудников под стать — умных, порядочных, лояльных к друг другу. Если у вас сильная команда, то ей не нужен «кнут». Такие сотрудники сами будут двигаться вперед и расти.
Что касается совмещения женственности и руководящей должности — здесь ответ простой. Нужно внутренне не забывать о том, кто ты есть. Позволять себе краситься яркой помадой, ходить на каблуках и в красивых платьях, баловать себя стильной одеждой, походами к косметологу и парикмахеру. Вот тогда получится одновременно быть и сильным руководителем, и цветущей женщиной.
Ольга, расскажите, как вы пришли в модельный бизнес? Это была мечта детства или произошло спонтанно?
Я бы не назвала мое участие в конкурсах красоты модельным бизнесом. Скорее это история про покорение новых вершин. И да, это случилось спонтанно. Много лет подряд меня приглашали в жюри конкурса «Миссис Нижний Новгород» как влиятельного человека, инфлюенсера. Каждый раз я искренне наслаждалась девчонками, которые в разном возрасте и весе не стеснялись выходить на сцену, и думала: «А почему я не подаю заявку?» Наверное, где-то стеснялась, где-то боялась не найти времени. Но когда мне прямо предложили поучаствовать, я согласилась. У меня есть девиз по жизни — всегда говорить «да» новому. По моему опыту, часто именно спонтанные решения зачастую приводят к большим результатам.
Как вы попали на конкурс «Миссис Россия»? Волновались, когда впервые выходили на сцену?
Разумеется, я волновалась. Но не перед выходом на сцену, а раньше, когда приняла решение ехать на конкурс «Миссис Россия». Это тоже было спонтанно, я подала заявку буквально за несколько дней до старта. Конечно же, меня терзали сомнения. Я, как и многие, переживала о том, что подумают обо мне люди. Я не считала себя такой уж красивой и боялась услышать: «Ты посмотри на себя в зеркало! Ты куда поперлась, дура!»
Но вместо этого мне все начали писать: «Оля, ты молодец! Мы за тебя! Ты большая умница! А мы давно думали, почему ты не там». Иногда мы недооцениваем себя, и это зря. Причем с этой проблемой сталкиваются даже самые успешные модели и лучшие топ-менеджеры. Они также в начале пути не верили в себя, хотя вокруг всем уже было понятно, что эти люди — звезды. Порой необязательно быть самой красивой или самой умной, чтобы добиться успеха, но вот уверенной в себе быть необходимо.
Поэтому пробуйте, действуйте и научитесь оценивать себя чуть выше, чем, как вам кажется, вы есть на самом деле. Как только вы поверите в себя, в вас поверят и все остальные.
Вспомните самый сложный момент, связанный с участием в конкурсах красоты. Возможно, есть история, которая особенно запомнилась?
Самый сложный и волнительный момент для меня был связан с первой поездкой на международный конкурс. Я долго скрывала от окружающих, что планирую лететь. В этот раз я представляла уже не только себя, а целую страну. Я понимала, что буду идти под флагом России, а это большая честь и ответственность.
Когда я прилетела, то увидела около 100 девчонок — красивых, успешных, со всех стран мира, с разным цветом кожи, говорящих на разных языках и исповедующих разные религии. И каждая приехала с лентой своей страны. В этот момент я почувствовала всплеск адреналина и мне еще больше захотелось испытать тот самый дух победы.
Как ваша семья, дети отреагировали на участие в конкурсе? Поддержали?
Мой муж — большая опора в моей жизни. Я благодарна ему за то, что он всегда поддерживает мои самые смелые, неожиданные решения и всегда верит в меня. Иногда, конечно, скептически улыбается, смеется, когда я ему говорю о том, что задумала. Но в итоге всегда говорит: «Давай, пробуй, дерзай. У тебя получится! Я рядом». Очень важно, когда у близких людей для тебя есть такие слова. Это самая главная поддержка и самая важная мотивация.
Вы также являетесь обладательницей международных титулов «Миссис Земной шар 2023» и «Миссис Вселенная 2023». Где было волнительнее выходить на сцену и чем отличаются эти конкурсы?
Да, конкурсы действительно разные, они даже считаются конкурентами между собой. Вообще, в мире существуют четыре главных международных конкурса красоты — «Миссис мира (проходит в Лас-Вегасе, США), «Миссис Земной шар» (в прошлом году проходил в США, в этом году в Китае), «Миссис Вселенная» (в этом году в Болгарии) и «Миссис Вселенная World International».
Конкурсы все разные. Если говорить о том, где было страшнее, то точно на «Миссис Земной шар», когда я летела первый раз представлять свою страну. Но та поездка дала мне большую уверенность в себе, зарядила соревновательным духом. Там я завоевала награду «Выбор людей» — это очень важная номинация, приравненная к победе. Но все-таки это было не первое место, и это не давало мне покоя. Хотелось закрыть гештальт. Поэтому, когда «Миссис Вселенная World International» пригласили меня на свой конкурс, я сразу же сказала «да», собрала вещи и полетела.
Какие отношения сложились с участницами из других стран, чувствовали конкуренцию?
В конкурсах красоты, конечно, каждая хочет стать первой. Каждая едет, чтобы победить. Поэтому есть дух конкуренции. Но я очень рада, что мы все равно хорошо общались со многими участницами, с некоторыми даже подружились. Мы поддерживали друг друга и выручали в каких-то мелочах: плели косички, помогали найти утюг или застегнуть молнию на платье.
Был ли какой-то негатив в вашу сторону?
Не скрою, мы сейчас живем не в самое простое время. Было много участниц с Украины — они выступали под лентами разных стран. С ними, я старалась минимизировать контакты. Но в любом случае нам приходилось встречаться, и общение было тяжелым.
Какие эмоции испытали, когда объявили результаты? Вы вообще изначально верили в объективность судей, рассчитывали на победу?
Я как человек, который уже много лет связан с конкурсами красоты, могу точно сказать, что нет девчонок, которые не верят в себя. Каждая попавшая на конкурс считает себя лучшей.
История про объективность судей — это всегда спорный момент. Мне кажется, часто дело не в объективности, а просто в случае. Я видела много примеров, когда приезжали умные, красивые, достойные победы девушки, но они не могли полноценно проявить себя, потому что были необщительными и замыкались. Есть и непредвиденные ситуации, которые не зависят от участниц: сделали плохой макияж, прическу, которая распалась, или сломалась молния на платье. Таких историй очень много.
Да, я верила в победу, но при этом понимала, что есть воля случая. В моем случае, с одной стороны, звезды сошлись, но с другой — «везет тому, кто везет». Поэтому я искренне считаю, что все награды заслуженные, и не могу выделить какую-то одну главную. Каждая победа — важная часть моей «копилочки».
Перелеты, подготовка, костюмы – участие в международных конкурсах довольно дорогое удовольствие. Раскройте секрет, сколько денег надо на организацию поездки? Вы все оплатили из личных средств или же на мероприятиях такого уровня есть спонсоры?
Это все очень недешево. Все платья на конкурсах — дизайнерские, соответственно они стоят немалых денег. Поездка на международный конкурс красоты точно обходится в несколько миллионов рублей. К сожалению, у меня не было какой-то сторонней поддержки, моим спонсором была семья, и все это было сделано за счет средств из личного бюджета.
Расскажите, чем отличаются международные конкурсы красоты от российских?
Как минимум, тем, что на международном мало быть красивой и коммуникабельной, нужно еще все время говорить на английском. Это очень важно. Без знания языка сложно произвести впечатление на других участниц и на жюри. У меня неидеальный английский — это моя зона роста.
А если серьезно, то в первую очередь отличается финальное шоу. Это такая кульминационная точка, к которой готовятся все участницы, и на международных конкурсах это всегда более масштабно, это потрясающее представление, сделанное для зрителей.
Почему организаторы конкурсов красоты могут отказать участнице? Указывают на недостатки?
Всегда есть кастинг. На международный конкурс красоты вы сначала отправляете свои фотографии, указываете параметры, заполняете анкету, снимаете видеовизитку на одну минуту. В ней вы рассказываете, чем занимаетесь, делитесь своей философией. Многие отсеиваются уже на этом предварительном этапе. Причину, как правило, не указывают, просто пишут, что вы не набрали определенного количества баллов.
Ольга, вы прежде всего успешная бизнес-леди. Как вам удается совмещать работу в страховании, бизнес по организации праздников и участие в конкурсах красоты? Как вы находите время для всего?
На самом деле, я, как и все, не могу совместить все. Мне это сложно дается, поэтому лучший ответ на все вопросы — делегирование. Я рада, что в моей жизни множеством бытовых вопросов занимаются специально обученные людям. В бизнесе по организации праздников у меня также работает большая команда, которой я доверяю, и которая стремительно развивается.
В плане баланса между работой и семьей, важно уметь вовремя переключаться. Если вы проводите время с близкими, нужно быть просто мамой и женой, а руководить на работе. Конечно же, профессиональная деформация есть и у меня, но все-таки я стараюсь не раздавать домашним задания.
Какую цель вы преследуете, участвуя в конкурсах красоты?
Знаете, может, 99% всего, что происходит в нашей жизни, и обусловлено какими-то целями. Но от конкурсов красоты я, в первую очередь, получаю удовольствие. Какой-то большой скрытой цели тут нет. Мне просто нравится такой способ самореализации. И это классно.
Вы являетесь мотиватором для женщин plus size. Как считаете, этот тренд актуален для нашей страны? Почему до сих пор есть люди, которые против появления на обложках журналов моделей больших размеров?
Глупо делать вид, что мир идеален, когда у нас в стране более 40% людей с избыточной массой тела. Тогда почему мы должны скрывать, что красивой и успешной можно стать в размере плюс? Не все идеально красивы, не все идеально стройны, но это не значит, что нужно забыть про себя и признать, что мир принадлежит только худышкам. Тренд на plus size актуален не только для нашей страны, но и для всего мира. Посмотрите вокруг: в вашем окружении только красотки 42 размера? Нет, конечно. Почему тогда весь глянец, весь модный мир принадлежит именно таким? Я считаю, что важно показывать себя и говорить о том, что красивой, счастливой, успешной можно стать вне зависимости от параметров. Что и на девушках, которые носят 48 размер и больше, может классно сидеть модная одежда.
Если не секрет, какой у вас размер одежды? Сложно ли сейчас найти модные вещи больших размеров?
У меня 56 размер, но это тайна. Об этом теперь знают двое — я и ваши читатели. Действительно, найти модные вещи на девушку плюс-сайз сложнее, чем на стройную. Но я рада, что сегодня это возможно. На маркетплейсах уже немало брендов, которые отшивают размеры больше 48-50.
Но поскольку я люблю самовыражаться, быть не такой, как все, то многое шью на заказ, по индивидуальным лекалам. Вообще, меня уже можно считать дизайнером: практически все образы в моем гардеробе, которые собирают множество комплиментов, сделаны командой профессионалов по моим задумкам и наброскам.
_ Вы когда-нибудь сидели на диетах? Как сейчас поддерживаете себя в форме?_
Да, я постоянно сажусь на диету, но, признаюсь честно, это не очень долго длится. Но я не отчаиваюсь и всегда пробую что-то новое. Недавно, была в Китае и попробовала там новый метод «нити кетгут». В живот вживляют специальные нити, они через 3 недели должны раствориться, и я должна похудеть. Но пока продолжаю есть. А если серьезно, то среди постоянных нагрузок, которые помогают мне поддерживать себя в форме, могу назвать массажи и бассейн.
Ольга, вы можете назвать себя на 100% уверенной в себе женщиной?
Если я отвечу, да, то это будет неправдой. Я хочу быть с вами искренней. Мне кажется, что ни один человек в мире на 100% не уверен в себе. Я тоже живая, я смотрю в зеркало и по сторонам, поэтому я понимаю, что у меня есть недостатки. Но я стремлюсь к тому, чтобы стать еще более уверенной в себе. Считаю, это важный момент: не перегнуть палку с амбициями. Они должны быть здоровыми и объективными.
Поделитесь секретом, как полюбить себя?
Чтобы полюбить себя, прежде всего нужно себя принять. Походить пару дней перед зеркалом раздетой и понять, что вы такая, какая есть, и другой не будете. А если будете, то это вопрос не одного дня. Стремиться к лучшей форме можно. Но мир не полюбит вас, пока вы искренне не полюбите себя.
Какие ваши дальнейшие планы? Какие титулы еще хотелось бы получить?
В ближайшее время я не готова бороться за титулы. Но хотела бы стать членом международного жюри или выступить чьим-то мотиватором. Но вновь примерять на себя роль участницы пока не хочу, все-таки это очень энергозатратная история. И мне кажется, что я уже доказала всем и в первую очередь себе, какая я. Поэтому двигаюсь дальше к покорению новых вершин, которые не связаны с конкурсами красоты.
Наше издание называется «Страсти», а что для вас страсть?
Для меня страсть — это то, от чего бурлит в жилах кровь. То, от чего кружится голова. Это такое необыкновенно приятное чувство, которое обволакивает весь организм, дает повод для улыбки и счастья. Это то, что вдохновляет, заставляет двигаться, реализовываться. И самое главное, для меня страсть — это удовольствие. Поэтому получайте удовольствие от жизни и от всего, что вы делаете.