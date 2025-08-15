«Миссис Москва-2025» Марина Куклачева поделилась секретом крепкого брака

Победительница конкурса «Миссис Москва-2025», режиссер Театра кошек Марина Куклачева поделилась секретом крепкого брака. Подробности узнал сайт «Страсти».

«Секрет крепкого брака? Конечно, знаю! Крепкий брак - это такие равноправные отношения, в которых один всегда прав, а второй - муж. В крепком браке первым говорит мужчина, а женщина молча слушает, а затем говорит женщина, а мужчина молча делает», - сказала Куклачева.

На вопрос, какой самый запоминающийся поступок был со стороны ее супруга Дмитрия, Марина сказала: «Ему удалось стать мужем королевы».

О знакомстве с ним Куклачева делилась, что на репетиции Дмитрий увидел пятьдесят роскошных девчонок и сказал, что одна из них станет его судьбой. Мужчина выбрал Марину. Позже он делился, почему. Этот личный разговор Куклачева не раскрывает. Она лишь отметила, что Дмитрий быстро сделал ей предложение руки и сердца.

