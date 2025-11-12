«Мира во всем мире»: возлюбленный Тарасовой вышел в свет после ее признания вины по делу о наркотиках*

Напомним, что актриса была задержана в аэропорту Домодедово, когда возвращалась из Израиля. В ее вейпе обнаружили запрещенное вещество. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ.

В суде Тарасова полностью признала свою вину. Актрисе продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января 2026 года.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказывал сайту «Страсти», что Филипенко поставил на «стоп» отношения с Тарасовой после ее задержания.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность