«Мира во всем мире»: возлюбленный Тарасовой вышел в свет после ее признания вины по делу о наркотиках*
© Фото: сайт «Страсти»
Возлюбленный Аглаи Тарасовой Антон Филипенко впервые вышел в свет после того, как актриса признала вину в контрабанде наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Артист появился на премьере фильма «Письмо Деду Морозу», сообщает корреспондент сайта «Страсти».
Филипенко не общался с корреспондентами на тему личной жизни. На вопрос, что бы он загадал Деду Морозу, актер коротко ответил: «Мира во всем мире».
Напомним, что актриса была задержана в аэропорту Домодедово, когда возвращалась из Израиля. В ее вейпе обнаружили запрещенное вещество. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ.
В суде Тарасова полностью признала свою вину. Актрисе продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января 2026 года.
Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказывал сайту «Страсти», что Филипенко поставил на «стоп» отношения с Тарасовой после ее задержания.
