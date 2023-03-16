«Минус 20 кг за неделю»: без каких органов нас может оставить желание быстро похудеть
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После выходных и праздников мы часто набираем вес, потому что много едим и мало двигаемся. Бока в это время увеличиваются и начинают «свисать с дивана». Тогда мы начинаем избавляться от лишнего веса с помощью «проверенных» диет из интернета, обещающих минус 20 кг за неделю. Не будем обсуждать, возможно это или нет. Зададимся другим вопросом: а оно нам надо? Гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н. Сергей Вялов рассказал сайту-изданию «Страсти», к чему может привести резкое похудение.
Чем опасно быстрое похудение
По словам специалиста, быстрое похудение приводит к появлению камней в желчном пузыре в 30% случаев. «Камни — это плохо, потому что они периодически вызывают боль», а если желчнокаменная болезнь осложнится холециститом (воспалительное заболевания желчного пузыря – прим. ред.), или камни заполнят желчный пузырь под завязку, его придется удалить. Поэтому лучше худеть постепенно.
Почему из-за похудения образуются камни
Доктор поясняет: при похудении распадается подкожный жир. В жировой ткани много холестерина. Жир ушел на энергетические потребности, а холестерин попадает в кровь. Оттуда он плывет в печень, а из печени попадает в желчь. Часть выходит с калом, другая часть всасывается в кишечнике и снова идет в кровь, печень и желчь. В результате концентрация холестерина в желчи увеличивается. Она выпадает в осадок. Постепенно формируются кристаллы холестерина, которые увеличиваются и преобразуются в камни.
Факторы риска: · экстремальные диеты с суточной калорийностью рациона менее 800 ккал; · женский пол; · перенесенные бариатрические операции для похудения.
«После некоторых бариатрических операций камни образуются почти у всех, так как вес теряется быстро, и этот период длится долго из-за большой изначальной массы тела. Поэтому во время бариатрических вмешательств желчный пузырь часто удаляют одномоментно. Всё равно в ближайшее время он превратится в одной сплошной камень», - отмечает Сергей Вялов.
Что делать, чтобы не образовались камни
При хорошей моторике желчного пузыря камни не образуются, даже если желчь плохая. Они не успеют сформироваться, потому что желчь будет выброшена в кишечник. Чтобы снизить риск образования камней, можно влиять на моторику, уровень холестерина в желчи (снизить) и уровень желчных кислот (повысить). Чтобы в желчи не было слишком много холестерина, не нужно пытаться сбросить 20 кг за неделю. По нормам ВОЗ, худеть нужно на 2 кг в месяц или на 0,5 кг в неделю.
Если хотите худеть быстрее, придется принять меры предосторожности, подчеркивает гастроэнтеролог. Врачи назначают препараты на основе урсодезоксихолевой кислоты, чтобы изменить уровень желчных кислот в желчи. Принимая желчные кислоты в течение всего периода похудения, можно защитить себя от образования желчных камней.
Диета должна быть сбалансированной. Калорийность стоит снизить, но пропорции питательных веществ оставить прежними. Не нужно сидеть только на белках или каше. Не отказывайтесь полностью от жиров. Они калорийные, но все же необходимы организму, так как гоняют желчь, а если ее не гонять, то она застаивается в пузыре, что дополнительно повышает риск образования камней.
Вялов Сергей
Гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н., автор книг «Гастро-книга: пищеварение вдоль и поперек», «О чем молчит печень» и др.
В заключение доктор порекомендовал стремящимся сбросить вес знать меру и не впадать в крайности, «тогда проблем со здоровьем будет меньше».
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