«Минус 20 кг за неделю»: без каких органов нас может оставить желание быстро похудеть

После выходных и праздников мы часто набираем вес, потому что много едим и мало двигаемся. Бока в это время увеличиваются и начинают «свисать с дивана». Тогда мы начинаем избавляться от лишнего веса с помощью «проверенных» диет из интернета, обещающих минус 20 кг за неделю. Не будем обсуждать, возможно это или нет. Зададимся другим вопросом: а оно нам надо? Гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н. Сергей Вялов рассказал сайту-изданию «Страсти», к чему может привести резкое похудение.

Чем опасно быстрое похудение

По словам специалиста, быстрое похудение приводит к появлению камней в желчном пузыре в 30% случаев. «Камни — это плохо, потому что они периодически вызывают боль», а если желчнокаменная болезнь осложнится холециститом (воспалительное заболевания желчного пузыря – прим. ред.), или камни заполнят желчный пузырь под завязку, его придется удалить. Поэтому лучше худеть постепенно.

Почему из-за похудения образуются камни

Доктор поясняет: при похудении распадается подкожный жир. В жировой ткани много холестерина. Жир ушел на энергетические потребности, а холестерин попадает в кровь. Оттуда он плывет в печень, а из печени попадает в желчь. Часть выходит с калом, другая часть всасывается в кишечнике и снова идет в кровь, печень и желчь. В результате концентрация холестерина в желчи увеличивается. Она выпадает в осадок. Постепенно формируются кристаллы холестерина, которые увеличиваются и преобразуются в камни.

Факторы риска: · экстремальные диеты с суточной калорийностью рациона менее 800 ккал; · женский пол; · перенесенные бариатрические операции для похудения.

«После некоторых бариатрических операций камни образуются почти у всех, так как вес теряется быстро, и этот период длится долго из-за большой изначальной массы тела. Поэтому во время бариатрических вмешательств желчный пузырь часто удаляют одномоментно. Всё равно в ближайшее время он превратится в одной сплошной камень», - отмечает Сергей Вялов.

Что делать, чтобы не образовались камни

При хорошей моторике желчного пузыря камни не образуются, даже если желчь плохая. Они не успеют сформироваться, потому что желчь будет выброшена в кишечник. Чтобы снизить риск образования камней, можно влиять на моторику, уровень холестерина в желчи (снизить) и уровень желчных кислот (повысить). Чтобы в желчи не было слишком много холестерина, не нужно пытаться сбросить 20 кг за неделю. По нормам ВОЗ, худеть нужно на 2 кг в месяц или на 0,5 кг в неделю.