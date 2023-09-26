Минус 1,4 миллиона: Николай Фоменко открыл убыточный бизнес

Алкогольный бизнес Николая Фоменко оказался убыточным, об этом стало известно «Страстям».

Николай Фоменко еще в 2018 году решил поучаствовать в новом для себя деле. Актер совместно с немецкой алкогольной компанией Handelshof NF & MS GmbH начал торговать в России шнапсом по собственному рецепту. Отмечалось, что напиток Фоменко поставляется в Россию и на внутренний рынок Германии.

«При непосредственном участии Николая Фоменко были внесены изменения в рецептуру и создан новый бренд — Schneejager. Одной из интересных находок этой совместной с технологом работы была новая рецептура», — писали в пресс-релизе.

Однако прибыль компания так и не смогла показать. Согласно открытым источникам, бизнес Николая Фоменко оказался убыточным. Так, за 2022 год ООО «ХАНДЕЛЬСХОФ НФ & МС РУС», соучредителем которой является актер, показала чистую прибыль минус 1,4 миллиона рублей. Официальный сайт компании в России не работает, зайти на него невозможно. При этом остатки продукции Schneejager еще можно приобрести в некоторых сетевых магазинах.

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