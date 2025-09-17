«Минкульт не берет на себя обязательства»: депутат Нина Останина объяснила, как ограничить мат в песнях
© Freepik
Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» заявила, что Минкульт не выполняет свои обязательства по ограничению мата в общественных местах. В частности, когда речь заходит об исполнении на концертах песен, содержащих ненормативную лексику.
Напомним, что накануне парламентарий объяснила свою позицию по поводу культовой рок-группы «Сектор Газа». По ее словам, запрещать нужно не сам коллектив, а только те песни, в которых есть мат.
«Конечно, “Сектор Газа” есть за что критиковать. Но это годы нашей молодости, 80-е и 90-е. Многие из нас воспитывались на музыке этой группы. Ну и Юрий Хой известен всем представителям моего поколения. Мы перед ним преклонялись. Я бы даже сказала, что песня “Твой звонок” — моя любимая, она такая романтическая», — призналась Останина.
Однако, она отметила, что современные артисты игнорируют действующие в стране регулирования. Например, закон о русском языке, который запрещает брань в публичных местах, и о защите детей от вредной информации в СМИ. И продолжают использовать мат в своих композициях и во время выступлений.
«Люди постоянно обращаются ко мне и к моим коллегам с вопросом, что делать. Сейчас подростки, зачастую, минуя родителей, ходят на концерты всех этих современных рэперов. Например, в Сочи недавно проходили их выступления. Мы, в свою очередь, обратились с этим к министерству просвещения и в Минкульт. Но они на себя никакие обязательства не берут. Говорят, чтобы это контролировали местные органы власти, полиция и так далее. Вот такое отношение», — рассказала депутат.
Поэтому, отмечает Нина Останина, необходимо вводить маркировку для размещения содержащих нецензурную лексику песен на музыкальных площадках.
«Мне представляется, что мы должны находить способы выражать свои мысли без использования ненормативной лексики, чтобы поднимать общую культуру общества. Хотя иногда послушаешь Шнура и понимаешь, тут без мата не обойтись. Поэтому необходима маркировка и контроль со стороны родительского сообщества. Иного мы пока не найдем, потому что некоторые органы власти, как Минкульт, не исполняют своих прямых полномочий и говорят, что это не их дело», — заключила глава комитета.