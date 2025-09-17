«Минкульт не берет на себя обязательства»: депутат Нина Останина объяснила, как ограничить мат в песнях

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» заявила, что Минкульт не выполняет свои обязательства по ограничению мата в общественных местах. В частности, когда речь заходит об исполнении на концертах песен, содержащих ненормативную лексику.

Напомним, что накануне парламентарий объяснила свою позицию по поводу культовой рок-группы «Сектор Газа». По ее словам, запрещать нужно не сам коллектив, а только те песни, в которых есть мат.