Милославская вышла в свет в черной мини юбке и солнцезащитных очках после свадьбы Петрова

Премьера сериала ИВИ «Лада Голд» проходит сегодня в Москве. Участники съемок и гости мероприятия собрались в ресторане «Яръ». В звездном составе первого показа заметили актрису Стасю Милославскую. Журналист сайта «Страсти» попытался задать знаменитости вопрос, но та на фоне новостей про свадьбу Александра Петрова вела себя крайне сдержано.

При этом про сам образ актрисы так не скажешь. На мероприятии она появилась в солнцезащитных очках и черной кожаной куртке. Под ней у Стаси был надет черный топ, часть которого спряталась под черную кожаную юбку. На ногах у звезды были черные ботфорты. На вопросы Милославская отвечать отказалась.