Милославская вышла в свет в черной мини юбке и солнцезащитных очках после свадьбы Петрова
Актриса Милославская вышла в свет после свадьбы Петрова во всем черном .
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Премьера сериала ИВИ «Лада Голд» проходит сегодня в Москве. Участники съемок и гости мероприятия собрались в ресторане «Яръ». В звездном составе первого показа заметили актрису Стасю Милославскую. Журналист сайта «Страсти» попытался задать знаменитости вопрос, но та на фоне новостей про свадьбу Александра Петрова вела себя крайне сдержано.
При этом про сам образ актрисы так не скажешь. На мероприятии она появилась в солнцезащитных очках и черной кожаной куртке. Под ней у Стаси был надет черный топ, часть которого спряталась под черную кожаную юбку. На ногах у звезды были черные ботфорты. На вопросы Милославская отвечать отказалась.
Вероятно, это вызвано последними новостями в жизни девушки. Ее бывший молодой человек, актер Александр Петров, после расставания неожиданно женился. Ходят слухи, что актриса узнала о расставании с бойфрендом за 3 минуты до появления его фото с супругой.