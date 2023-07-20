Миллионерша из Татарстана Дина Валиева объяснила, зачем ее 48-летнему мужу нужна няня. Об этом блогер и бизнесвумен рассказала в интервью для издания «Страсти».

В Сети появилось объявление, в котором Валиева сообщила о поисках няни для своего супруга. Вакансия вызвала настоящий ажиотаж: пока одни отправляли резюме, другие критиковали и высмеивали семью блогера. В откровенной беседе Дина призналась: она не знает, чем была вызвана подобная реакция.

«Почему няни нужны детям, людям с ограниченными возможностями, а мужьям нет? За пять лет блогинга я привыкла уже к хейтерам», — высказалась бизнесвумен.

Валиева объяснила, почему она решила найти помощницу супругу. Как выяснилось, с возрастом мужчине хочется больше времени проводить дома. Поэтому появилась необходимость в том, чтобы у него был организован досуг.

«Это было наше общее решение. Я много работаю, не получается уделять время. В окружении нет таких друзей, которые могли бы за эту зарплату организовать досуг супруга», — резюмировала Дина.

Ранее автор объявления о поиске няни для мужа рассказала о самом необычном отклике на вакансию. Подробности смотрите в этой статье.