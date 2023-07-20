Семейная жизнь с миллионершей: что толкает успешных женщин на поиски няни для мужа

Как проходят собеседования кандидатов? Участвует ли муж в просмотре соискателей? Спрашиваете ли Вы у них анекдоты про Вовочку и тексты песен Михаила Круга, как указано в требованиях к вакансии?

Мы вместе с мужем просматриваем анкеты и большую часть бракуем, так как резюме скидывает каждый десятый. На собеседование пригласили всего двух человек из 600. По возвращению из Европы мы с супругом встретимся с ними.

Ваше объявление стало самым обсуждаемым событием на просторах Сети. Могли ли Вы предположить, что оно вызовет такой ажиотаж? Столкнулись ли Вы с негативными комментариями после публикации вакансии?

Для меня реакция на вакансию была неожиданной. Почему няни нужны детям, людям с ограниченными возможностями, а мужьям нет? Такой же помощник (assistant).

Как уж без негатива. Но за 5 лет в блогинге я привыкла к хейтерам, у меня на них иммунитет.

В личном блоге Вы написали, что «вырастили мужа-миллионера». Расскажите подробнее, чем занимается Ваш супруг? Как распределены обязанности в Вашей семье?

У моего мужа ИП, он может продавать ВСЕ. Обязанности, как и у всех: условно женские, условно мужские. Почему «условно»: в большей степени, допустим, посуду мою я, но муж всегда может помочь. Есть то, что я никогда не попрошу помочь мне сделать, так же и муж.

Вообще, мы всегда стараемся идти друг другу навстречу. Если один видит, что другой очень устал или заболевает, то мы друг друга заменяем. У нас вообще такая договоренность. Допустим, я не хочу тратить время на уборку и готовку (но, условно, это моя обязанность). Из-за этого я оплачиваю помощницу по дому. То же самое касается мужских обязанностей: хочешь/ можешь – делаешь сам, не умеешь/ не хочешь тратить время – платишь тому, кто за тебя это сделает.

Дина, нет сомнений в том, что Вы — успешная и современная женщина с прогрессивными взглядами. Важен ли для Вас заработок супруга? Вы сторонница общего бюджета или раздельного? Возникают ли у Вас конфликты из-за финансов?

Конечно, важно. У нас ни тот, ни другой вид. И не общий, и не раздельный. Я не знаю, сколько муж зарабатывает. Он тоже не знает о моих доходах. Он тратит деньги на себя и на меня (смеется). Свои повседневные расходы я оплачиваю сама, но на детей мы делим бюджет. Путешествия оплачивает тот, у кого на данный момент есть деньги. Раньше были конфликты из-за финансов, сейчас этого нет уже года 3. Мы нашли комфортный для нас вариант.

Отношения мужчины и женщины регулируются многими факторами, в том числе и деньгами. Как Вы относитесь к тем парам, в которых женщина зарабатывает больше своего избранника? Справедливо ли утверждение: кто больше зарабатывает, тот и главный в семье?

Сейчас то время, когда женщины, в принципе, начали больше зарабатывать, и в этом нет ничего страшного. Я так считаю. Зарабатывать должен тот, у кого это лучше всего получается. Семья вообще на то и семья, что бывают разные времена и важна поддержка. Было время, когда я не работала и доход приносил только муж. Понятие «главный в семье» – это прошлый век. Мы за равноправие.

Как Вы считаете, почему в 21 веке многие мужчины соглашаются на роль домохозяина и согласны жить за счет избранницы?

Почему нет? Кто-то зарабатывает деньги, а кто-то домашний очаг сохраняет. И нет такого, что очаг – это женская обязанность, а деньги – это мужская. Зарабатывает тот, у кого лучше получается.

Дина, не так давно Вы перенесли пластическую операцию по уменьшению объемов тела. Расскажите Вашу историю. Когда и почему Вы решили обратиться за помощью к хирургу? Пробовали ли Вы избавиться от лишнего веса «народными» методами?

Во-первых, не недавно, а уже 4 года прошло. Во-вторых, я не похудела от операции ни на килограмм. Объясню, почему так вышло.

Я сама похудела на 29 кг в общей сложности: на 20 кг до операции и после нее, через 3 года, еще на 9 кг. А операцию я делала из-за форм: от природы у меня не было попы, талии, и, конечно же, кормление троих детей грудью дало о себе знать. Все эти 4 года я в стабильном весе, и я считаю это своим достижением, так как 80% не могут сохранить результат даже на год. Без своих усилий ни одна операция не поможет.

Вы решили оперироваться у Тимура Хайдарова — высококлассного пластического хирурга. Его клиентами становятся влиятельные люди и звёзды шоу-бизнеса, в числе которых и певец Филипп Киркоров. Почему Ваш выбор пал именно на этого специалиста? Какие расценки на данную операцию у Хайдарова?

Я делала у Тимура, когда он не был таким популярным среди звезд и блогеров. Но как специалист он был тогда уже в топе. В моем теле около 2,5 млн по тем ценам. Сейчас расценки на подобный объем операций – 6-7 млн, если ты не хочешь ждать очереди, либо 2,5-3 млн, но с ожиданием в 2-3 года.

Не так давно Филипп Киркоров перенёс операцию, в ходе которой из его организма убрали 7 литров жира. Поговаривают, певец тяжело восстанавливается после манипуляции. А как прошла Ваша реабилитация? Как теперь Вы следите за фигурой? Есть ли какие-то ограничения в питании?

7 литров жира не равняются 7 кг. У меня за первую операцию, насколько я помню, убрали 10 л, и во вторую — 6 л. Я как кошка: на мне быстро заживает. На 5 день после операции я уже начала принимать клиентов. На 7 день у меня были девочки на обучении.

Я на низкоуглеводном питании. Это последний год. Я не ем крупы, макароны, хлеб, картофель, сладости. А до этого просто придерживалась правила: еда только тогда, когда хочу. Могла по 3 дня не есть.

Как отреагировал супруг на Ваше новое тело? Поддержал ли он Вас в принятом решении о пластической операции? Хотели бы Вы перенести ещё одну пластическую операцию? Если да, то какую?

Муж меня всегда во всем поддерживает. Конечно, отношения изменились в лучшую сторону. Лет через 7-10 подтяжка лица. Возможно, решусь уменьшить талию.

После перенесённой операции Вы приняли участие в конкурсе «Мисс Татарстан». Почему Вы решились на это, и чем запомнился Вам данный опыт?

А кто, если не я, должен был участвовать. Я мама троих детей, успешная бизнесвумен, умная, у меня любящий муж.

Поговаривают, влиятельные мужчины обеспечивают победу своим избранницам на конкурсе, покупая им титул. Насколько подобное суждение правдиво? Столкнулись ли Вы с какой-то несправедливостью?

У нас не было такого, чтобы богатые мужья покупали место. Но, что касается честности конкурса, были моменты, где можно задуматься о правдивости.

Устраивают ли участницы конкурса какие-то козни друг другу? Какая атмосфера царит за кулисами между конкурентками?

Нет, не устраивают. Девочки общались как семья, друг другу во всем помогали.

Чем награждали победительниц конкурса?

У меня было 5 подарков от спонсоров: полная корзина от одного косметического бренда, спа-день, уходовая процедура от стоматологии, подарочный сертификат на сумму 10 тысяч рублей на косметологические процедуры и билет на концерт.

Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?

Страсть – это когда просто от взгляда, от прикосновения у тебя мурашки бегут по телу, и ты уже не отвечаешь за себя (смеется).

Но, к сожалению, это бывает один раз в жизни. По крайней мере, у меня было так. Это когда летают молнии между двумя людьми. Далее в жизни уже другие приоритеты.