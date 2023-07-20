Семейная жизнь с миллионершей: что толкает успешных женщин на поиски няни для мужа
Миллионерша из Татарстана Валиева рассказала о поисках няни для мужа и операции за 2,5 млн .
© Личный архив Дины Валиевой
В Сети появилось объявление, в котором миллионерша из Татарстана сообщила о поисках няни для мужа. За знание анекдотов про Вовочку, хоккейного жаргона и умение делать комплименты бизнесвумен готова платить 150 тысяч рублей в месяц. Узнав о вакансии, подписчики поинтересовались: няня для мужа — причуда богатых или должность, необходимая в 21 веке? Новая героиня издания «Страсти» способна ответить на этот вопрос.
Дина Валиева — автор необычного объявления. Она — успешный блогер, косметолог и создательница онлайн-курсов. Ее называют татарской Ким Кардашьян. Валиева зарабатывает миллионы, ведет роскошную жизнь и является клиенткой пластического хирурга Филиппа Киркорова. Насыщенный рабочий график не позволяет Дине уделять необходимое внимание супругу. В эксклюзивной беседе Валиева объяснила, зачем на самом деле взрослому мужчине няня, рассказала о самом необычном отклике на вакансию и поделилась подробностями своей семейной жизни .
Дина, в личном боге Вы написали о себе: «Простая девочка, зарабатывающая миллионы». Расскажите нашим читателям о Вашей истории успеха. Чем Вы занимаетесь?
Я начала работать с 19 лет. Сдавала квартиры посуточно, параллельно училась. После окончания института работала в банке и продолжала сдавать квартиры. На данный момент у меня 4 образования (менеджмент, финансовое право, финансы и кредит, медицинское), 3 из них закончила на красный диплом.
В 21 год я преподавала банковские дисциплины в вузе. Переехав в Москву, я работала управляющей дополнительного офиса в закрытом военном городке около Барвихи. В 2011 году открыли с подругой франшизный магазин детской одежды, который работал 2 года. Мы его вовремя закрыли, посчитав прибыль и убытки.
С 2018 года я успешный косметолог и блогер. В 2022 году вышла на маркетплейсы со своей маркой женского белья. Также у меня онлайн-курсы: я прорабатываю мышление учениц, они меняют свою жизнь и становятся с каждым годом лучшей версией себя.
Также я партнер компаний в Турции, которые строят и продают недвижимость.
Моя задача – с каждым годом расширять направления, чтобы полностью уйти в онлайн.
Не так давно Вы дали объявление о поиске няни для мужа. С чем связано подобное решение? Кто первый предложил эту идею: Вы или Ваш супруг?
Это было наше общее решение. Почему нет? Я много работаю, не получается уделять ему время, поэтому приняли такое решение.
Чаще всего женщины ищут няню для ребёнка, а не для мужа, поэтому нет данных об усреднённой зарплате для этой вакансии. Вы указали сумму от 100 до 150 тысяч рублей. На основе чего были названы эти цифры?
Няня у ребенка тоже есть, как и помощница по дому и личный помощник. Данная сумма = количество времени, профессионализма.
В требованиях к кандидату Вы написали о необходимости разделять хобби мужа, смотреть с ним хоккей и играть в приставку и бильярд. Почему Вы решили обратиться за помощью не к друзьям супруга, а к постороннему человеку? Пробовал ли Ваш избранник самостоятельно организовать свой досуг?
Муж всегда сам организовывал свой досуг. Но со временем и возрастом ему хочется быть дома больше, поэтому нужно, чтобы все было устроено. В окружении нет таких друзей, которые могли бы за эту зарплату организовать досуг супруга.
Кто откликается на вакансию? Какого возраста соискатели? Насколько большой выбор кандидатур? Вы бы хотели, чтобы за Вашим супругом присматривал мужчина или женщина?
Очень много заявок. 90% – это мужчины от 30 лет и старше. Мне без разницы, какого пола будет кандидат. Главное, как он будет выполнять свои обязанности.
В одном интервью Вы заявили, что большинство людей не воспринимает Ваше объявление всерьёз. Какой отклик на вакансию был самым необычным, запоминающимся?
Предлагали себя в качестве кандидатуры мужа (смеется).
Как проходят собеседования кандидатов? Участвует ли муж в просмотре соискателей? Спрашиваете ли Вы у них анекдоты про Вовочку и тексты песен Михаила Круга, как указано в требованиях к вакансии?
Мы вместе с мужем просматриваем анкеты и большую часть бракуем, так как резюме скидывает каждый десятый. На собеседование пригласили всего двух человек из 600. По возвращению из Европы мы с супругом встретимся с ними.
Ваше объявление стало самым обсуждаемым событием на просторах Сети. Могли ли Вы предположить, что оно вызовет такой ажиотаж? Столкнулись ли Вы с негативными комментариями после публикации вакансии?
Для меня реакция на вакансию была неожиданной. Почему няни нужны детям, людям с ограниченными возможностями, а мужьям нет? Такой же помощник (assistant).
Как уж без негатива. Но за 5 лет в блогинге я привыкла к хейтерам, у меня на них иммунитет.
В личном блоге Вы написали, что «вырастили мужа-миллионера». Расскажите подробнее, чем занимается Ваш супруг? Как распределены обязанности в Вашей семье?
У моего мужа ИП, он может продавать ВСЕ. Обязанности, как и у всех: условно женские, условно мужские. Почему «условно»: в большей степени, допустим, посуду мою я, но муж всегда может помочь. Есть то, что я никогда не попрошу помочь мне сделать, так же и муж.
Вообще, мы всегда стараемся идти друг другу навстречу. Если один видит, что другой очень устал или заболевает, то мы друг друга заменяем. У нас вообще такая договоренность. Допустим, я не хочу тратить время на уборку и готовку (но, условно, это моя обязанность). Из-за этого я оплачиваю помощницу по дому. То же самое касается мужских обязанностей: хочешь/ можешь – делаешь сам, не умеешь/ не хочешь тратить время – платишь тому, кто за тебя это сделает.
Дина, нет сомнений в том, что Вы — успешная и современная женщина с прогрессивными взглядами. Важен ли для Вас заработок супруга? Вы сторонница общего бюджета или раздельного? Возникают ли у Вас конфликты из-за финансов?
Конечно, важно. У нас ни тот, ни другой вид. И не общий, и не раздельный. Я не знаю, сколько муж зарабатывает. Он тоже не знает о моих доходах. Он тратит деньги на себя и на меня (смеется). Свои повседневные расходы я оплачиваю сама, но на детей мы делим бюджет. Путешествия оплачивает тот, у кого на данный момент есть деньги. Раньше были конфликты из-за финансов, сейчас этого нет уже года 3. Мы нашли комфортный для нас вариант.
Отношения мужчины и женщины регулируются многими факторами, в том числе и деньгами. Как Вы относитесь к тем парам, в которых женщина зарабатывает больше своего избранника? Справедливо ли утверждение: кто больше зарабатывает, тот и главный в семье?
Сейчас то время, когда женщины, в принципе, начали больше зарабатывать, и в этом нет ничего страшного. Я так считаю. Зарабатывать должен тот, у кого это лучше всего получается. Семья вообще на то и семья, что бывают разные времена и важна поддержка. Было время, когда я не работала и доход приносил только муж. Понятие «главный в семье» – это прошлый век. Мы за равноправие.
Как Вы считаете, почему в 21 веке многие мужчины соглашаются на роль домохозяина и согласны жить за счет избранницы?
Почему нет? Кто-то зарабатывает деньги, а кто-то домашний очаг сохраняет. И нет такого, что очаг – это женская обязанность, а деньги – это мужская. Зарабатывает тот, у кого лучше получается.
Дина, не так давно Вы перенесли пластическую операцию по уменьшению объемов тела. Расскажите Вашу историю. Когда и почему Вы решили обратиться за помощью к хирургу? Пробовали ли Вы избавиться от лишнего веса «народными» методами?
Во-первых, не недавно, а уже 4 года прошло. Во-вторых, я не похудела от операции ни на килограмм. Объясню, почему так вышло.
Я сама похудела на 29 кг в общей сложности: на 20 кг до операции и после нее, через 3 года, еще на 9 кг. А операцию я делала из-за форм: от природы у меня не было попы, талии, и, конечно же, кормление троих детей грудью дало о себе знать. Все эти 4 года я в стабильном весе, и я считаю это своим достижением, так как 80% не могут сохранить результат даже на год. Без своих усилий ни одна операция не поможет.
Вы решили оперироваться у Тимура Хайдарова — высококлассного пластического хирурга. Его клиентами становятся влиятельные люди и звёзды шоу-бизнеса, в числе которых и певец Филипп Киркоров. Почему Ваш выбор пал именно на этого специалиста? Какие расценки на данную операцию у Хайдарова?
Я делала у Тимура, когда он не был таким популярным среди звезд и блогеров. Но как специалист он был тогда уже в топе. В моем теле около 2,5 млн по тем ценам. Сейчас расценки на подобный объем операций – 6-7 млн, если ты не хочешь ждать очереди, либо 2,5-3 млн, но с ожиданием в 2-3 года.
Не так давно Филипп Киркоров перенёс операцию, в ходе которой из его организма убрали 7 литров жира. Поговаривают, певец тяжело восстанавливается после манипуляции. А как прошла Ваша реабилитация? Как теперь Вы следите за фигурой? Есть ли какие-то ограничения в питании?
7 литров жира не равняются 7 кг. У меня за первую операцию, насколько я помню, убрали 10 л, и во вторую — 6 л. Я как кошка: на мне быстро заживает. На 5 день после операции я уже начала принимать клиентов. На 7 день у меня были девочки на обучении.
Я на низкоуглеводном питании. Это последний год. Я не ем крупы, макароны, хлеб, картофель, сладости. А до этого просто придерживалась правила: еда только тогда, когда хочу. Могла по 3 дня не есть.
Как отреагировал супруг на Ваше новое тело? Поддержал ли он Вас в принятом решении о пластической операции? Хотели бы Вы перенести ещё одну пластическую операцию? Если да, то какую?
Муж меня всегда во всем поддерживает. Конечно, отношения изменились в лучшую сторону. Лет через 7-10 подтяжка лица. Возможно, решусь уменьшить талию.
После перенесённой операции Вы приняли участие в конкурсе «Мисс Татарстан». Почему Вы решились на это, и чем запомнился Вам данный опыт?
А кто, если не я, должен был участвовать. Я мама троих детей, успешная бизнесвумен, умная, у меня любящий муж.
Поговаривают, влиятельные мужчины обеспечивают победу своим избранницам на конкурсе, покупая им титул. Насколько подобное суждение правдиво? Столкнулись ли Вы с какой-то несправедливостью?
У нас не было такого, чтобы богатые мужья покупали место. Но, что касается честности конкурса, были моменты, где можно задуматься о правдивости.
Устраивают ли участницы конкурса какие-то козни друг другу? Какая атмосфера царит за кулисами между конкурентками?
Нет, не устраивают. Девочки общались как семья, друг другу во всем помогали.
Чем награждали победительниц конкурса?
У меня было 5 подарков от спонсоров: полная корзина от одного косметического бренда, спа-день, уходовая процедура от стоматологии, подарочный сертификат на сумму 10 тысяч рублей на косметологические процедуры и билет на концерт.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Страсть – это когда просто от взгляда, от прикосновения у тебя мурашки бегут по телу, и ты уже не отвечаешь за себя (смеется).
Но, к сожалению, это бывает один раз в жизни. По крайней мере, у меня было так. Это когда летают молнии между двумя людьми. Далее в жизни уже другие приоритеты.