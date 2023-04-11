Миллион рублей за выход: стилист Тарасова рассказала, ради кого Киркоров обновил гардероб
Фото: Starface.ru
Поп-король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров серьезно взялся за свою внешность и стиль. Поклонники и СМИ активно обсуждают каждый выход 55-летнего певца на публику. Стилист Анна Тарасова в беседе с порталом «Страсти» прокомментировала новые образы знаменитости.
Эксперт напомнила, что артист всегда славился своим эпатажным стилем и любовью ко всему блестящему. Но вместо того, чтобы носить солидные, отвечающие возрасту наряды, Киркоров помолодел, постройнел и облачился в тинейджерские наряды. Один из них даже скопировала молодая певица Клава Кока.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Если в конце прошлого года певец выглядел довольно массивно и носил блестящие тесные пиджаки, предпочитал монопринт, растянутый по всему образу, акцентную обувь и стрижку с выбритыми висками, а также скрывал недостатки фигуры утягивающим бельем. То в новом амплуа он открыто демонстрирует стальной пресс, не стесняясь носить рубашки нараспашку».
Анна Тарасова
Стилист
Теперь поп-король все чаще обращает внимание на инфантильные принты и бижутерию. Но раньше у него тоже наблюдался подобный интерес.
«Любовь к инфантильным нарядам у Киркорова началась еще до преображения, с лимитированной коллекции Louis Vuitton с нашивными мягкими игрушками».
Анна Тарасова
Стилист
Стилист отметила, что Киркоров тратит на гардероб огромные суммы. Он никогда не экономил на своих образах. Стоимость его выходов на ковровые дорожки, по предварительным оценкам, начинается от миллиона рублей! На премии «Виктория» певец был в золотом костюме итальянского бренда Gucci за 5930 долларов (это около 447,5 тыс. рублей).
«Сегодня стиль звезды – это современный образ, который, скорее, близок и понятен молодежи. И если цель изменений Филиппа заключалась в покорении молодых сердец, то, считаю, ему это удалось».
Анна Тарасова
Стилист