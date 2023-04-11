Миллион рублей за выход: стилист Тарасова рассказала, ради кого Киркоров обновил гардероб

Поп-король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров серьезно взялся за свою внешность и стиль. Поклонники и СМИ активно обсуждают каждый выход 55-летнего певца на публику. Стилист Анна Тарасова в беседе с порталом «Страсти» прокомментировала новые образы знаменитости.

Эксперт напомнила, что артист всегда славился своим эпатажным стилем и любовью ко всему блестящему. Но вместо того, чтобы носить солидные, отвечающие возрасту наряды, Киркоров помолодел, постройнел и облачился в тинейджерские наряды. Один из них даже скопировала молодая певица Клава Кока.