Козловский – офисный клерк, а Акиньшина в униформе учителя: образы звезд на премии МХТ им. Чехова
Офисный клерк и учительница: стилист Тарасова о нарядах Козловского и Акиньшиной в МХТ.
Фото: Starface.ru
На этой неделе в МХТ им. Чехова впервые вручали мультидисциплинарную премию Московского художественного театра. Награждали молодых (до 35 лет) деятелей культуры, которые ярко заявили о себе в прошлом году. Пока одни наблюдали за лауреатами, другие любовались нарядами на ковровой дорожке. Стилист Анна Тарасова эксклюзивно для портала «Страсти» прокомментировала выбор звезд.
Поклонники обратили внимание, что многие артисты отдали предпочтение черному цвету. Одним из первых на премии появился популярный актер Александр Петров.
«Элементы классического гардероба Петров умело разбавил гранжем. Получилось интересно, актуально и не пафосно».
Анна Тарасова
Стилист
Более опытный коллега молодого артиста – Константин Хабенский тоже решил расслабить свой, на первый взгляд, классический образ. Вместо жакета знаменитость предпочел костюмный жилет и небрежно закатал рукава рубашки. По мнению стилиста, получилось живо и не чопорно.
Пара, за которой с особым интересом наблюдают поклонники – Оксана Акиньшина и Данила Козловский, выбрали для себя консервативные и непримечательные наряды. Фото здесь.
«Козловский предпочел smart-кэжуал - «пятничный» образ офисного клерка. Рубашка, джинсы, костюмный пиджак и классические туфли – что-то комментировать здесь сложно, беспроигрышная классика. Удивлял Данила скорее не образом, а усами. Акиньшина предстала на премии в довольно чопорном костюме с юбкой. Костюм больше напоминает не столь популярные и актуальные в текущем сезоне костюмные пары с юбкой, а униформу учителя. К тому же, столь глубокий синий излишне подчеркнул бледную кожу актрисы».
Анна Тарасова
Стилист
Анна Тарасова также обратила внимание на сумочку Оксаны. Блондинка выбрала it-bag от Chanel.
«Стоимость такого аксессуара - классическая Chanel boy в размере S – на ресейл-платформах колеблется от 200 000 рублей».
Анна Тарасова
Стилист
Образ еще одной красавицы – Светланы Ходченковой обсуждали все СМИ. Стилист считает, что элегантное бархатное платье с ажурными рукавами и сверкающим колье слишком отвлекает людей от самой героини вечера. Фото здесь.
«За образом мы не видим саму Светлану, видим только силуэт. Получилось слишком мрачно для столь неконтрастной внешности».
Анна Тарасова
Стилист
Анна высказалась о нарядах еще нескольких актрис. Она похвалила Екатерину Шпицу, которая появилась в черном платье с трендовыми вырезами. Все это смотрелось на красавице очень гармонично. А вот Анна Михалкова в жакете и объемной юбке в клетку визуально утяжелила себе низ и добавила несколько лишних кг.
Юлия Хлынина не стала экспериментировать, а выбрала простой и беспроигрышный вариант. Тарасова отметила, что девушка в платье-комбинации в оттенке изумруд и со сверкающей сумкой выглядела лаконично и элегантно. Но эксперт назвала ее образ слегка скучноватым.