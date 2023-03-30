Козловский – офисный клерк, а Акиньшина в униформе учителя: образы звезд на премии МХТ им. Чехова

На этой неделе в МХТ им. Чехова впервые вручали мультидисциплинарную премию Московского художественного театра. Награждали молодых (до 35 лет) деятелей культуры, которые ярко заявили о себе в прошлом году. Пока одни наблюдали за лауреатами, другие любовались нарядами на ковровой дорожке. Стилист Анна Тарасова эксклюзивно для портала «Страсти» прокомментировала выбор звезд.

Поклонники обратили внимание, что многие артисты отдали предпочтение черному цвету. Одним из первых на премии появился популярный актер Александр Петров.