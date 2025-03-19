Милана Тюльпанова назвала нехорошими отношения с Александром Кержаковым

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова назвала нехорошими их отношения после развода. Несмотря на общего ребенка, экс-супруги не общаются.

Подробностями Милана поделилась на премьере исторического блокбастера «Эль Турко», которая состоялась в кинотеатре «Октябрь». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Мы в отношениях нехороших. Не общаемся, и компромисса пока найти не можем, и не знаю, сможем ли. Я в принятии абсолютно всего», - поделилась Тюльпанова.

Журналисты интересовались, сильно ли помогает Кержаков в воспитании сына. Тюльпанова отказалась считать все, что делает футболист, помощью.

«Я бы не сказала, что то, как он помогает сыну, можно оценивать как помощь. Я это как помощь не оцениваю», - заключила она.