Милана Тюльпанова назвала нехорошими отношения с Александром Кержаковым
© Starface.ru
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова назвала нехорошими их отношения после развода. Несмотря на общего ребенка, экс-супруги не общаются.
Подробностями Милана поделилась на премьере исторического блокбастера «Эль Турко», которая состоялась в кинотеатре «Октябрь». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
«Мы в отношениях нехороших. Не общаемся, и компромисса пока найти не можем, и не знаю, сможем ли. Я в принятии абсолютно всего», - поделилась Тюльпанова.
Журналисты интересовались, сильно ли помогает Кержаков в воспитании сына. Тюльпанова отказалась считать все, что делает футболист, помощью.
«Я бы не сказала, что то, как он помогает сыну, можно оценивать как помощь. Я это как помощь не оцениваю», - заключила она.
Ранее Кержаков обвинил Милану во лжи. Блогерша опубликовала скриншот денежного перевода от бывшего мужа – на нем видно, что тот отправил 1 рубль. Милана указала, что это алименты на сына. Однако футболист выложил другой скриншот, на котором до перевода 1 рубля он перечислил 85 тыс. рублей. Он считает, что для Миланы «вранье – образ жизни».