Михаил Пореченков заработал на ресторанном бизнесе 56 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям».

В 2018 году актер Михаил Пореченков стал совладельцем бара «Концерт», расположенного в самом центре Москвы. Артисту принадлежит доля в 40% в ООО «ОМЕГА-ИНТЕРНЕШНЛ», которое является юрлицом заведения.

Согласно открытым источникам, за 2024 год ресторан принес доход в 56,4 миллиона рублей, а чистая прибыль заведения составила 25,3 миллиона рублей. Годом ранее эти суммы были немного скромнее — при заработке в 55 миллионов рублей чистая прибыль была лишь 14 миллионов рублей.

Отметим, что задолженностей и активных судебных разбирательств у компании на текущий момент нет.

Ранее мы писали о том, почему Михаил Пореченков стал реже сниматься в кино.