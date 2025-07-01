Больше не востребован? Почему Михаил Пореченков стал реже сниматься в кино

В начале нулевых в фильмографии Михаила Пореченкова было много ярких проектов: он снимался как в криминальных сериалах, так и в исторических драмах. Однако сегодня фильмы с участием Михаила выходят реже. Кинокритик Александр Голубчиков считает, что у актера уже нет необходимости в съемках. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт предположил, что сейчас Пореченков сосредоточен на бизнесе и семье.

«С возрастом у человека появляются другие приоритеты. У него есть бизнесы, семья, и нет необходимости как по молодости бегать и сниматься. Он вполне обеспечен. Условно, игра в кино стала для него хобби и возможностью подзаработать. Надо давать дорогу молодым», — высказался кинокритик.

По мнению Александра, сериал «Полярный» — один из успешных проектов Михаила за последние годы.

Голубчиков обратил внимание и на работу актера на ТВ: Михаил стал ведущим шоу «Битва экстрасенсов» и «Богатырские игры». По мнению эксперта, участие в проектах доказывает востребованность Пореченкова.

«Не соглашусь, что пик карьеры пришелся на нулевые. Да, у него были тогда криминальные сериалы. У нас много актеров предпенсионного возраста, которые вполне востребованы. К тому же, есть ТВ-проекты, которые позволяют существовать», — резюмировал эксперт.