Михаил Галустян заработал на своей кинокомпании 286 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям».

В 2013 году комик Михаил Галустян совместно с предпринимателем Арменом Ананикяном открыл кинокомпанию «Фреш фильм». За годы работы они выпустили такие картины, как «Баба Яга спасает мир», «Артек. Большое путешествие», «Папы» и многие другие.

Согласно открытым источникам, ООО «ФРЕШ-ФИЛЬМ» принесло за 2024 год 286,9 миллионов рублей доходов, из них чистая прибыль составила 20,7 миллионов рублей. Годом ранее доход компании был 214 миллионов рублей при чистой прибыли в 12,9 миллионов рублей.

Добавим, что компания на момент написания новости не имеет задолженностей по налогам, а также не участвует в судебных делах.

Ранее мы писали о том, что продюсер Дворцов рассказал о любовных похождениях Галустяна.