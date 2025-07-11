«Не удивлен, что дело дошло до развода»: в шоу-бизнесе рассказали о любовных похождениях Галустяна

В 2025 году Михаил Галустян объявил о разводе с женой после 18 лет совместной жизни. Юморист не называл причину расставания, зато СМИ писали про его измены с визажисткой. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов подтвердил слухи о любовных похождениях юмориста. По словам Дворцова, вокруг Михаила всегда было много девушек.

«Да, это правда, Михаила замечали с визажисткой. Я подтверждаю. Он ловелас, любвеобильный, его всегда молодые красавицы окружали. Не удивлен, что дело дошло до развода: жена перестала терпеть его выходки и похождения на левую сторону», — высказался продюсер.

Как утверждает Дворцов, громкий развод не повлиял на репутацию Михаила: на него по-прежнему высокий спрос среди заказчиков мероприятий.

«Негативного, мне кажется, точно ничего не было. Конечно, стороны разделились: кто-то поддерживает его, кто-то бывшую жену — это нормально. На репутации Михаила никак не сказался развод, а вот заказов стало больше, как это обычно бывает, потому что информационный шум он поднял хороший», — сообщил продюсер.

Сергей добавил, что после расставания с юмористом его экс-супруга пытается зацепиться за шоу-бизнес.

Сам Галустян не комментировал сообщения об измене.