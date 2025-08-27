Международный фонд К. С. Станиславского задолжал 3,7 млн рублей приставам. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Созданный в 2002 году Международный фонд им. К. С. Станиславского возглавляет народный артист России Константин Райкин. Сейчас фонд не действует — сайт организации не работает, а помещение на ул. Тверской в Москве пустует.

Согласно базе данным ФССП, фонд за последние несколько лет задолжал более 3,7 миллиона рублей. В отношении организации заведено 14 исполнительных производств. Большинство из них касаются долгов за газ, электричество и отопление. Последнее производство было возбуждено в 2024 году.

