Метод 5 конвертов: как эффективно расходовать семейный бюджет
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Бюджет – один из важнейших аспектов гармонии в жизни. Его расходование может, как улучшить положение вещей, так и спровоцировать ухудшение финансовой ситуации. Татьяна Волкова, сертифицированный финансовый консультант, инвестор рассказала порталу «Страсти» про эффективную методику, которая не только позволит жить комфортно с текущим бюджетом, но и высвободит дополнительные средства даже в рамках привычного дохода.
Почему важно планировать траты
Что самое главное в бюджете? На данный вопрос многие отвечают: «заработок» или «экономия». По словам специалиста, это не совсем верное утверждение. На самом деле самое главное в бюджете – его планирование.
Если вы неправильно планируете бюджет или не делаете этого совсем, то рискуете потратить больше, чем можете себе позволить. Если бюджет спланирован неверно, то вам доподлинно не известно, сколько денег у вас осталось до конца недели или месяца. Как следствие – кассовый разрыв, который толкнет вас в долговую яму. Чтобы избежать этого, нужно взять за привычку планировать бюджет и контролировать собственные расходы.
Татьяна Волкова
Сертифицированный финансовый консультант, инвестор
Метод 5 конвертов или как эффективно тратить деньги
Метод 5 конвертов помогает дисциплинировать траты и откладывать осознанно. Суть в том, чтобы сразу после поступления зарплаты делить ее на 5 частей согласно категориям расходов: еда, жилье, транспорт, развлечения/досуг и накопления.
• Создайте 5 отдельных конвертов или счетов для каждой из этих категорий.
• Определите процентовку распределения финансов. Например, 50% дохода вы выделяете на еду, 20% – на жилье, 10% на транспорт, 10% на развлечения/досуг и 10% на накопления. Процентовка может меняться в зависимости от ваших целей и задач. Главное – стараться никогда не уменьшать конверт накопления.
• В течение месяца траты в каждой из категорий осуществляются только из соответствующего конверта. Если деньги в конкретном конверте заканчиваются, значит, вам необходимо ограничивать расходы в этой категории до следующего периода.
• Регулярно анализируйте свои расходы и оценивайте, как можно оптимизировать бюджет. Если вы заметили, что в одной из категорий остается слишком много денег, перераспределите их на другие категории, а лучше увеличьте сумму для накоплений.
• Всегда платите себе. Речь идет все про тот же конверт «Накопления». Как мы действуем обычно? Сразу после поступления зарплаты начинаем тратить на обязательные расходы (коммуналка, кредиты, налоги) и эмоциональные покупки. На самом деле первое, что нужно сделать после того, как вы получили деньги, это заплатить себе. Обычно речь идет о 10%, в идеале довести эту сумму до 30% от любых поступлений. Это важная финансовая привычка, без которой невозможно эффективно формировать бюджет.
Метод 5 конвертов помогает контролировать расходы, приучает к более осознанным финансовым решениям и способствует эффективному управлению бюджетом. Если подойти к этому с умом, вы не просто сохраните комфортный уровень жизни без вынужденных займов, но и сможете высвободить дополнительные средства при аналогичном уровне дохода и увеличить свои накопления.
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