«Месть со стороны Пугачевой и Галкина*»: Стас Барецкий объяснил, кто подставил Ларису Долину

Стас Барецкий заявил, что Ларису Долину могли подставить Пугачева и Галкин* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом он рассказал «Страстям».

Стас Барецкий прокомментировал проблемы с мошенниками, с которыми столкнулась Лариса Долина. Напомним, певица продала свою квартиру в Москве, а после перевела деньги на якобы безопасный счет. В итоге Долина лишилась 112 миллионов рублей и недвижимости. Сейчас в деле разбираются полицейские.

По мнению Стаса Барецкого, вполне вероятно, что Долину могли подставить Алла Пугачева и Максим Галкин*.

«Безусловно это месть. Я в этом даже не сомневаюсь, это месть со стороны Пугачевой и Галкина*, так как Долина открыто их не поддержала! Алла Борисовна далеко, но у неё длинные руки!» — заявил он.

Шоумен также предположил, что к бедам певицы может быть причастна София Ротару.

«Есть конечно ещё версия, что к этому причастна София Ротару. Я её тоже не отметаю. Насколько я знаю, у них давняя вражда», — объяснил Барецкий.

Ранее мы писали о том, что Стас Барецкий обратился в прокуратуру из-за виллы Меладзе в Крыму.

*признан иноагентом на территории РФ.