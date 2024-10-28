«Меня воспитывали бабушки»: номинант на Нобелевскую премию Озерский раскрыл подробности о семье

Номинированный на Нобелевскую премию по литературе адвокат Игорь Озерский рассказал сайту «Страсти», что его воспитывали бабушки. Женщины имели ученую степень кандидата наук.

Озерский признался, что «семья предопределила его как писателя».

«Мой прадедушка, Серговский Павел Семенович — доктор технических наук, профессор, известный ученый, изобретатель уникального метода сушки древесины. Дедушка, Багдатьев Евгений Евгеньевич, профессор, был знаком с Юрием Гагариным (летчиком-космонавтом, прим. «Страсти») и автором множества патентов по измерительной технике (приборы, которые устанавливаются на космические аппараты). Другой дедушка — доктор наук, академик, полковник. Его докторская диссертация под грифом «Совершенно секретно», так что мы в семье до конца не знаем, чем он занимается; чем-то связанным с защитой ядерного вооружения», - сообщил он.

Мама Озерского – энтомолог, отец – предприниматель, работает в сфере безопасности.

«Меня воспитывали бабушки, обе — кандидаты наук», - добавил писатель.

Он рассказал, что много путешествовал и в каждом доме были большие библиотеки. В семье Озерского все постоянно читали: мама предпочитала детективы, бабушка- классику и романы, а дедушка – фантастику.

У писателя есть собственный сын – тот тоже много читает. Любовь к чтению отец привил ему с детства.

«Как и мои родители, я читал ему с детства. И читаю до сих пор, это наша традиция. Мой сын читает и все мои произведения, хотя они для более взрослых», - добавил Озерский.

О творческом пути писателя, а также историю создания повести «Лун Дао», после выхода которой его выдвинули на Нобелевскую премию, читайте в нашем интервью.