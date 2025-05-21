«Впервые в жизни я женщина, да еще и любимая»: Анастасия Малькова-Макеева о знаковых ролях, патриотизме и венчании с мужем

Анастасия, Вы являетесь ученицей Марка Захарова. Чем его школа отличается от остальных? Какой самый главный совет Захарова усвоили?

Я прошла невероятную школу жизни. Когда я поступала, меня брали везде. Но почему-то к Марку Анатольевичу было сложнее всего поступить. И когда я поступила, поняла, что если к нему так тяжело поступить, то он точно меня чему-то научит. И, поступив, продолжала доказывать, что имею право здесь учиться, потому что он сказал: «Я просто так дипломы не выдаю». Красный диплом вообще два человека получили – я и еще одна девочка. Поэтому я очень горда тем, что училась у Марка Анатольевича.

А какой самый большой совет? Дело в том, что у меня внешность героини-красотки. И Марк Анатольевич мне сказал: «Слушай, героиню ты сыграешь и без меня, тебе для этого и учиться не надо, просто будь как по Станиславскому – ты в предлагаемых обстоятельствах. А вот стать человеком, который создает образ, и сыграть не себя, расширить диапазон своих возможностей, я могу тебя научить». Поэтому первые три года я страдала ужасно. Мне казалось, что я испытываю самые ужасные унижения, которые только вообще могут быть. Я была не востребована на курсе, никому была не интересна. И Марк Анатольевич мне сказал: «Пробуй, ищи, потом у тебя не будет на это никакой возможности». И я пробовала, искала, играла убогих, косых, хромых, несчастных. И лишь на четвертом курсе я стала востребована на курсе, потому что пришло время выпускать дипломные спектакли, а в любой пьесе, конечно же, есть героиня. И тут понеслось, всем я стала нужна, всем стала важна, всем понадобилась для того, чтобы выпуститься из института. Но за эти первые три года сопротивления я получила профессию, научилась быть некрасивой. Вот у меня спрашивают: «Какая у вас рабочая сторона?». Для меня не существует вообще этого вопроса. Что значит рабочая сторона? Меня мастер научил плакать, смеяться, не задумываясь над тем, красиво я выгляжу при этом или нет. Я должна трогать душу зрителя. И все. Если вы посмотрите любой стоп-кадр, человек, когда по-настоящему смеется или по-настоящему плачет, некрасивый. Но он некрасивый с точки зрения мимики и безумно красивый с точки зрения энергии, эмоций. И ты ему доверяешь, ты за ним идешь, ты ему сочувствуешь, ты с ним в этот момент. Это и есть профессия. Настоящая, истинная профессия.

Следите за современным «Ленкомом»? Удалось ли ему сохранить традиции Марка Захарова?

Слушайте, ну кто я такая, чтобы оценивать тех последователей, кто вырос и впитал в себя энергию мастера, его знания, его чутье. Я могу только радоваться и восхищаться, потому что на самом деле это было бы справедливо. Не могу обсуждать коллег и за них говорить, правильно ли это, соблюдают они традиции или нет. Но, например, здорово то, что все, включая администрацию, дирекцию, приняли решение изменить название на «Ленком Марка Захарова». Ведь это абсолютная правда: он создал этот театр. Я думаю, что они приложат все усилия для того, чтобы сохранить и приумножить именно те традиции, которые транслировал, которыми пропитал, которые воспитал в артистах этого театра Марк Анатольевич.

Сейчас Вы больше сосредоточены на театральной деятельности, приостановив съемки. Когда ждать Вашего возвращения в кино?

Сначала у меня была активная работа в кино, потом меня просто поглотил театр. Это как повышение квалификации, как новый институт закончить. Когда меня ждать в кино? Когда предложат качественную, хорошую роль. Я с удовольствием, но у меня есть нюансы: я не хочу в кино материться, но в последнее время это как-то очень модно. Мне такие сценарии присылали, когда я не понимала, как на это реагировать, когда мне нужно, не стесняясь во всех выражениях, материться. Я считаю до сих пор, что это не моя история. А, во-вторых, с тех пор, как кино стало не по телевидению, а на платформах, очень много появилось обнаженки. И если раньше это были какие-то деликатные моменты, то сейчас все голые ходят по причине и без, то есть непонятно, зачем надо в этот момент раздеваться.

Мне не так давно предлагали роль в сериале «Опасная близость». Там сыграла Елизавета Боярская роскошно абсолютно. Но там, как в кино специализированном. Я так, наверное, не готова уже. Если раньше, по молодости, какие-то были моменты смелости в этом отношении, то сейчас я не могу, не понимаю. Я не смогла бы сниматься ни в таком кино, как «Содержанки», ни в каких-то других фильмах. Вот если будет роль, которая будет направлена на что-то другое, – может быть. Мне, наверное, надо в какой-то возрастной ценз перейти, чтобы я уже была не героиней, а, не знаю, бабушкой. Как-то эти тенденции современного кино пока мне чужды. И сейчас я занимаюсь песенным творчеством, как уже сказала. То есть пробую себя в качестве композитора, автора музыки.

Анастасия, Вы уже давно являетесь одной из самых востребованных актрис. Важно ли Вам получить звание заслуженной артистки?

Я думаю, что любому артисту это важно. И те, кто говорит, что это неважно, наверное, лукавят. Я не могу сказать, что это самоцель, но, тем не менее, мне будет очень приятно, а главное, это будет подтверждением того, что все, что я делаю, действительно кому-то нужно и важно. Мне приятно было получить серебряную медаль от ФСИНа за вклад в культуру. Мне было приятно, что за мои концерты, за мое волонтерское движение, за то, что я возила гуманитарную помощь и продолжаю возить в составе добровольческой фронтовой бригады к ребятам, мне в Музее вооруженных сил в Министерство обороны вручили медаль и свидетельство о том, что я участник СВО. Какие-то такие знаки отличия очень важны. Есть многие благодарственные письма и грамоты от разных структур. Я всегда помогаю, и для меня это важно. Важно быть нужным этому обществу, важно быть нужным народу, для которого я служу в искусстве. Важно приносить какую-то пользу, а не просто выступать.

СВО и ситуация в мире во мне открыли совершенно другие ресурсы. Я стала делать большое количество различных концертов, в моей жизни появились иные смыслы, я много стала заниматься благотворительностью. Но не той, когда на красивых вечерах жертвуешь деньги, а той благотворительностью, когда едешь в госпиталь, ходишь по палатам, поешь ребятам песни, опускаешься перед ними на колени и держишь их за руки. Когда ездишь в реабилитационный центр, где общаешься, поешь, поддерживаешь членов семьи участников СВО, когда едешь на передовую и выступаешь в лесополосе, без всяких райдеров. У меня спрашивают: а в каких гостиницах вы там живете? Мы живем с солдатами, и это прекрасно. Они о нас заботятся и защищают, мы разделяем с ними единый стол, едим то, что едят они. И также порой попадаем в ситуации, когда на сутки у тебя в распоряжении ведро воды. И вот как хочешь, так и распоряжайся. Ты начинаешь по-другому ощущать жизнь. Ты чувствовать начинаешь по-другому землю, на которой ты живешь. Ценность каждого дня возрастает. Те люди, которые привыкли к обыденным вещам, перестают ценить простые вещи. А когда ты в течение недели ночью подскакиваешь и бежишь к окопу под ракетной опасностью, когда выступаешь там, где недалеко от тебя сбивают дроны, ты ценишь этих ребят и то, что в твоей жизни происходит. Ты потом возвращаешься сюда, как они говорят, на большую землю, и по-другому воспринимаешь те блага, которые тебе дает жизнь. И это безумно важно. Поэтому, да, конечно, я бы хотела иметь звание заслуженной артистки России.

Когда в 2022 году Вы представили песню «Россия моя», многие стали писать о Вашем противостоянии с SHAMAN. Какой была Ваша реакция на обсуждения в Сети? Задумывались о дуэте с Ярославом Дроновым?

Да, были ресурсы, на которых было несколько миллионов просмотров. Но вы поймите, меня никто не поддерживает, никто не продвигает. И поэтому я априори не выдержу конкуренции против тех, у кого есть бюджеты на ротацию песен. Я это делаю просто в госпиталях, на фронте, в домах культуры для членов семьи СВО и участников СВО, на цифровых площадках. И среди моих зрителей больше военных, потому что такое уже с ними большое количество частей объезжено, и песни мои знают больше там, чем здесь, скажем так, на гражданке.

У того же SHAMAN все немножко наоборот. Он здесь, на большой земле, работает на телевидении. А я езжу туда, в лесополосах выступаю, в блиндажах под землей. Там нет миллионной публики. Там тридцать парней, и эти тридцать парней, перед которыми я выступаю, вызывают во мне эмоционально намного большее чувство ответственности, чем если бы я вышла на многотысячную публику. Это сложно на самом деле описать.

А хотела бы я спеть с Ярославом? Ну я же понимаю реальность, понимаю, что это большой проект в шоу-бизнесе. А я – такое андеграундное движение. Поэтому очень маловероятно, что это произойдет. Но если произойдет, я буду этому рада. Он весьма симпатичный парень. Почему нет?