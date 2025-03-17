«Меня мотивируют видео людей за 70»: Александра Флоринская о секретах стройности

Александра Флоринская призналась, что не ограничивает себя в питании. Актриса рассказала о секретах молодости и стройности в беседе с сайтом «Страсти».

Александра Флоринская начинала карьеру в модельном бизнесе и даже получила титул «Вице-супермодель» России. По словам актрисы, будучи моделью, она не ограничивала себя в питании и не занималась спортом. Однако с возрастом привычки изменились: теперь Александра употребляет только здоровую еду и добавила в свою жизнь активность.

«Даже когда была моделью, не ограничивала себя в питании, спортом не занималась благодаря конституции. Сейчас понимаю, что возраст другой. Прислушиваюсь к своему организму, стараюсь не переедать, кушать только здоровую пищу. Делаю зарядку, хожу пешком. Меня мотивируют видео людей за 70, которые находятся в прекрасной физической форме. Хотелось бы такого будущего, а не немощи», — высказалась актриса.

Полное интервью Флоринской о съемках в кино и личной жизни читайте здесь.