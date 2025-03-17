«Все не просто так происходит в жизни»: Александра Флоринская о модельном прошлом, актерских суевериях и «Бригаде»
© Фотограф Осипова Дарья
Александра Флоринская дебютировала в кино с сериалом «Бригада», который спустя 20 лет до сих пор остается на слуху. На сегодняшний день в фильмографии актрисы более 50 проектов, и в каждом из них Флоринская открывается с новой стороны. Она убедительна и в роли любовниц, и лирических героинь, и даже комедийных. Тем самым Александра показывает, что может быть разной, несмотря на модельную внешность.
На этот раз актриса примерила роль эксцентричной хозяйки антикварного салона Инги Леонидовны. В комедийном сериале СТС «Положение вещей» Александра снималась в винтажных вещах и даже колье Chanel 1993 года.
В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Флоринская рассказала о своем стиле и отношении к мистике, вспомнила о дебюте в «Бригаде» и модельном прошлом, и поделилась секретами красоты.
Александра, для Вашей роли в новой комедии СТС «Положение вещей» стилисты подобрали образ, приближенный к героине Тильды Суинтон из фильма «Выживут только любовники». Комфортно ли Вам было в кимоно, винтажных вещах? Насколько Вам близок этот стиль?
Мне безумно нравятся экстравагантные вещи. В жизни у меня получается стилистический разрыв, потому что я могу носить как вечерние платья, кимоно, странные кардиганы, так и обычные джинсы с майками. У меня нет промежуточного звена, стиль «элегантный casual» отсутствует. Это мой пробел в восприятии моды (смеется).
Думаю, что это имеет корни в моем детстве, потому что я часто приходила в театр к бабушке, за кулисы, обожала болтаться в костюмерном цехе, где были красивая, историческая одежда, винтажная бижутерия. Все это производило на меня магическое впечатление. Поэтому на съемках сериала «Положение вещей» я наслаждалась тем образом, который для меня подобрали. Эта экстравагантность была как бальзам на душу!
Во время съемок Вы примерили колье Chanel 1993 года и Givenchy 1990. Поделитесь эмоциями, что Вы ощутили в этот момент: не боялись сломать, испортить украшения? Важны ли для Вас бренды в обычной жизни?
Честно говоря, я понимала, что это винтажные вещи, мне они очень нравились, но не могу назвать себя знатоком исторических брендов. Я в принципе стараюсь бережно относиться к реквизиту — это наша актерская этика.
К брендам отношусь спокойно, не придаю им большого значения. Для меня больше важен момент личного восприятия: нравится-не нравится.
Кажется, что съемки в «Положении вещей» — путешествие в прошлое. Винтажные костюмы, украшения, мебель 19 и 20 веков. Что Вам больше всего запомнилось во время работы над проектом?
Мне кажется, что проект получился очень необычный! Когда мы еще до съемок обсуждали сцены с режиссером, он приводил в пример сцены чаепития в «Алисе в Стране чудес», когда все немножко сошли с ума. Мне понравился тот образ, который дал режиссер для ощущения стилистики. Хотелось бы, чтобы зритель его тоже увидел! Мне самой будет интересно посмотреть со стороны, получилось ли у нас сделать сказку.
По сюжету, главный герой из-за травмы головы начал разговаривать с предметами. А Вы верите в мистику? Случались ли с Вами необычные, необъяснимые вещи?
Я не считаю себя человеком, верящим в мистику. Но, тем не менее, понимаю, что существует судьба, что все не просто так происходит в жизни. Думаю, что верю во все, но на нормальном женском уровне, без перебора (смеется). Например, точно бы не стала опираться на астрологический прогноз, который не рекомендует завтра выходить из дома.
Многие актеры, боясь суеверий, избегают съемок в гробу, ролей со смертельным исходом и, порой, совершают свои «ритуалы» перед тем, как войти в кадр. А что насчет Вас?
Вы знаете, нет, я считаю, что в актерстве есть обратное суеверие. Например, когда ты играешь, что тебя убивают, то в жизни будешь долго жить. Меня очень много раз застреливали в кадре, и машины сбивали — каким только образом моих героинь не убивали, но никаких боязней, суеверий точно нет. Это часть профессии! Все шекспировские пьесы основаны на том, что кого-то задушили, повесили, отравили.
Но при этом если через дорогу перебежит черная кошка, то могу по инерции трижды плюнуть через левое плечо (смеется). Такое идет из детства!
Александра, Вы продолжили актерскую династию. Не давил ли на Вас груз ответственности и ожиданий семьи в начале пути? Не было страха «подвести фамилию»?
У меня не было страха подвести семью. Наоборот, то, что я росла в театре, творческой семье помогло не испытывать каких-то комплексов.
По своему складу ума я гуманитарий, и в школе не давались математика, физика, химия. Но за счет того, что я из творческой семьи, никогда не страдала из-за того, что какой-то предмет не дается в должной мере! Да, вот я такая! Может, если бы я родилась в семье физиков, то было бы сложнее выбрать путь в театре, в кино. И, наверное, тогда бы точно переживала, что ничего не соображаю в алгебре и геометрии.
Для Вас важно мнение семьи о работе? Советуетесь перед тем, как согласиться на роль?
Мне, конечно, важно мнение близких. Всегда хочется, чтобы роль и проект, в котором снимаюсь, понравились, но это их фидбэк (обратная связь, — прим. «Страсти»). Все-таки на этапе выбора роли я опираюсь на себя, свой опыт. То есть меня интересует мнение родных как итог, что в конце концов получилось.
Ваш первый громкий успех связан с сериалом «Бригада». Сразу ли согласились на роль Анны? Ожидали, что проект Алексея Сидорова так «выстрелит»?
Мы снимали «Бригаду» более 22 лет назад, и до сих пор ко мне люди подходят и говорят, что узнали меня по сериалу. И это при том, что после него у меня были другие популярные проекты. Конечно, это приятно! «Бригада» имела ошеломительный успех!
«Бригада», кстати, была дебютом не только для меня, но и для других артистов. На роль я согласилась сразу, была на том этапе карьеры, когда соглашаешься на все, что предлагают. Не буду делать умное лицо и рассказывать, что долго анализировала (смеется).
Для Алексея Сидорова, режиссера, это тоже был дебют, он много вложил в проект души, сил, времени. Для него сериал был любимым ребенком, наверное, поэтому он и «выстрелил». Конечно, мы хотели, чтобы проект был успешным, но предсказать это было невозможно!
Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев не любят вспоминать съемки в «Бригаде» из-за романтизации бандитизма и амплуа криминальных авторитетов. Как считаете, правы ли актеры, чей успех напрямую связан с «Бригадой»?
Я не считаю, что там есть романтизация бандитизма. Конечно, зритель проникается историей, сопереживает героям. Режиссеру было важно, чтобы персонажи были «живыми», потому что в любом человеке, даже преступнике, есть свои мотивации, триггеры. О романтизации можно было бы говорить при наличии счастливого финала, но наша история весьма драматична, поскольку выжил только один. На мой взгляд, это есть расплата за зло, которое герои творили.
А по поводу того, что актеры могут не любить какой-то проект: очень часто роль привязывается, особенно если сериал был популярным, и тогда не предлагают сыграть других персонажей или стереотипно подходят к его амплуа. Меня тоже после «Бригады» долгое время приглашали на роли стерв, любовниц, разлучниц — агрессивных дамочек. Я не против играть таких персонажей, мне это интересно, но для расширения своего диапазона мне хотелось диаметрально противоположных образов.
Думаю, поскольку «Бригада» была успешна, многие актеры страдали от такой стереотипности, которую сломать достаточно сложно.
По сюжету, у Вас была любовная линия с Безруковым. Какой он как партнер? Комфортно ли с ним в одном кадре?
Да, это было совершенно прекрасное время! Мне было комфортно, легко и очень весело работать и с Сергеем Безруковым, и с другими артистами. У нас собрался букет из ярких персонажей, я считаю! Тогда Сережа был молодым, но уже большим профессионалом, наверное, он таким родился!
После съемок «Бригады» прошло больше 20 лет, но поклонники до сих пор вспоминают его и продолжают актеров ассоциировать с культовыми ролями. Как считаете, почему сериал до сих пор на слуху, хотя сейчас большой выбор на стриминговых платформах?
Видимо, что-то было в истории, что цепляет людей. Наверное, тема дружбы, понятная всем. В сериале звучит узнаваемый мотив: «Один за всех, и все за одного». Может, людям моего поколения приятно погрузиться в молодость. Плюс, «Бригада» — история из жизни про 90-е, мы в это время выросли, многие вещи узнаваемы.
Какой была Ваша реакция, когда пришла известность, большие гонорары? Помните, на что потратили первый заработок?
Конечно, было очень приятно, что стали узнавать! Но я не помню, чтобы гонорары выросли в разы. Все-таки у меня была не главная роль, поэтому на мне это так не отразилось, как у коллег.
Столько времени уже прошло, я уже и не помню, на что потратила первый заработок! (улыбается)
Александра, на сегодняшний день в Вашей фильмографии много популярных проектов. Можете ли сказать, что добились всего, о чем мечтали?
Я бы сказала так: «Нельзя быть неблагодарной!». Я очень люблю свою профессию. Когда вижу отклики зрителей, конечно, это повод для гордости, радости профессиональной. Но сказать, что добилась всего, о чем мечтала, не могу. Тогда это была бы полная остановка, а я бы не хотела останавливаться: сейчас много всего снимают, столько ролей, которые хотелось бы сыграть.
Мне кажется, в принципе нереально добиться всего — в этом и смысл нашей профессии!
Какую роль Вы еще не сыграли?
Считаю, что я вообще практически ничего не сыграла (смеется). Я вот, например, ощущаю, что соскучилась по театру, где не работаю уже много лет. И, наверное, пора бы задуматься о возвращении! Там репертуар известен — вся мировая и русская классика, плюс современная драматургия, поэтому бессмысленно затормаживаться на одной роли.
В Вашей фильмографии преимущественно сериалы. Задевает ли статус сериальной актрисы?
Не задевает вовсе! Я не разделяю актерскую профессию на театральную, киношную, сериальную. Мне кажется, это одна история. Тем более в современном мире есть актеры, получившие «Оскар», которые снимаются в сериалах.
Сериалы давно отошли от стереотипа о «мыльной истории» и вышли на уровень мировых шедевров!
Александра, в подростковом возрасте Вы получили титул «Вице-супермодель» России. Ваша яркая внешность помогает в кино или, наоборот, мешает?
Для актера это маст-хэв: он должен обладать какой-то внешностью, которая будет запоминаться! Я безумно благодарна провидению, что обладаю внешностью, подходящей для профессии, отношусь к ней как к дару! Естественно, это помогает!
Кто-то, например, одарен во всех направлениях, обладает пластикой, умеет петь — это идеальная синтетическая история, но я не могу похвастаться вокальными данными, зато у меня есть внешность (смеется).
Другой момент: когда я только начинала сниматься, постсоветские героини были несчастные барышни, скромного вида, но, как в истории Золушки, они в конце получали Принца. То есть в тот период не предполагалась яркая внешность, поэтому мне доставались роли разлучниц.
Часто ли Вы вспоминаете модельное прошлое? Не жалеете, что из-за ранней беременности пришлось уйти из сферы?
Я ушла из-за того, что учеба в театральном институте занимает минимум 12 часов в сутки, иногда и больше! Потом родился Глеб. И потом в целом сместился вектор интересов в сторону кино, поэтому модельная работа перестала привлекать.
Какие привычки из модельного прошлого у Вас остались? Диеты — это про Вас?
Нет, диеты — не про меня! Даже когда была моделью, не ограничивала себя в питании, спортом не занималась благодаря конституции. Сейчас понимаю, что возраст другой. Прислушиваюсь к своему организму, стараюсь не переедать, кушать только здоровую пищу. Делаю зарядку, хожу пешком. Меня мотивируют видео людей за 70, которые находятся в прекрасной физической форме. Хотелось бы такого будущего, а не немощи (улыбается).
Ваш супруг является продюсером и работает над созданием телепередач. Готовы ли Вы объединиться с мужем ради какого-то проекта или считаете, что семью и работу надо разделять?
Лет 18 назад мы снимали семейную программу для СТС «Гав-стори». Как раз мой муж был продюсером, а я ведущей. Мне кажется, что личные отношения не мешают, а помогают интересным проектам!
В кино Вам часто достаются любовные линии и, безусловно, у Вас много поклонников. Как супруг к этому относится? Нет ли ревности в Ваших отношениях?
Нет, в наших отношениях нет ревности. Нам даже в голову это не приходит. Муж — профессионал, прекрасно понимает, что такое актерская работа.
Александра, Вы ассоциируетесь с женственностью, мягкостью и интеллигентностью. Пожалуй, Вы одна из немногих актрис, которые не замечены в скандалах. Как Вам удается не потерять себя в индустрии, где много интриг и внешнего давления?
Мне кажется, не потерять себя среди скандалов очень просто: их просто не нужно иметь (смеется). Любой конфликт, на мой взгляд, это способ пиара. Люди, которые выбирают его, понимают, на что идут, и подпитывают свою популярность этим! Если ни с кем не скандалить, то скандалов и не будет!
Помните, как было в «Служебном романе»: «У меня такая безупречная репутация, что уже давно пора скомпрометировать» (смеется).
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