«Все не просто так происходит в жизни»: Александра Флоринская о модельном прошлом, актерских суевериях и «Бригаде»

Александра Флоринская дебютировала в кино с сериалом «Бригада», который спустя 20 лет до сих пор остается на слуху. На сегодняшний день в фильмографии актрисы более 50 проектов, и в каждом из них Флоринская открывается с новой стороны. Она убедительна и в роли любовниц, и лирических героинь, и даже комедийных. Тем самым Александра показывает, что может быть разной, несмотря на модельную внешность.

На этот раз актриса примерила роль эксцентричной хозяйки антикварного салона Инги Леонидовны. В комедийном сериале СТС «Положение вещей» Александра снималась в винтажных вещах и даже колье Chanel 1993 года.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Флоринская рассказала о своем стиле и отношении к мистике, вспомнила о дебюте в «Бригаде» и модельном прошлом, и поделилась секретами красоты.

Александра, для Вашей роли в новой комедии СТС «Положение вещей» стилисты подобрали образ, приближенный к героине Тильды Суинтон из фильма «Выживут только любовники». Комфортно ли Вам было в кимоно, винтажных вещах? Насколько Вам близок этот стиль?

Мне безумно нравятся экстравагантные вещи. В жизни у меня получается стилистический разрыв, потому что я могу носить как вечерние платья, кимоно, странные кардиганы, так и обычные джинсы с майками. У меня нет промежуточного звена, стиль «элегантный casual» отсутствует. Это мой пробел в восприятии моды (смеется).

Думаю, что это имеет корни в моем детстве, потому что я часто приходила в театр к бабушке, за кулисы, обожала болтаться в костюмерном цехе, где были красивая, историческая одежда, винтажная бижутерия. Все это производило на меня магическое впечатление. Поэтому на съемках сериала «Положение вещей» я наслаждалась тем образом, который для меня подобрали. Эта экстравагантность была как бальзам на душу!

Во время съемок Вы примерили колье Chanel 1993 года и Givenchy 1990. Поделитесь эмоциями, что Вы ощутили в этот момент: не боялись сломать, испортить украшения? Важны ли для Вас бренды в обычной жизни?

Честно говоря, я понимала, что это винтажные вещи, мне они очень нравились, но не могу назвать себя знатоком исторических брендов. Я в принципе стараюсь бережно относиться к реквизиту — это наша актерская этика.

К брендам отношусь спокойно, не придаю им большого значения. Для меня больше важен момент личного восприятия: нравится-не нравится.

Кажется, что съемки в «Положении вещей» — путешествие в прошлое. Винтажные костюмы, украшения, мебель 19 и 20 веков. Что Вам больше всего запомнилось во время работы над проектом?

Мне кажется, что проект получился очень необычный! Когда мы еще до съемок обсуждали сцены с режиссером, он приводил в пример сцены чаепития в «Алисе в Стране чудес», когда все немножко сошли с ума. Мне понравился тот образ, который дал режиссер для ощущения стилистики. Хотелось бы, чтобы зритель его тоже увидел! Мне самой будет интересно посмотреть со стороны, получилось ли у нас сделать сказку.

По сюжету, главный герой из-за травмы головы начал разговаривать с предметами. А Вы верите в мистику? Случались ли с Вами необычные, необъяснимые вещи?

Я не считаю себя человеком, верящим в мистику. Но, тем не менее, понимаю, что существует судьба, что все не просто так происходит в жизни. Думаю, что верю во все, но на нормальном женском уровне, без перебора (смеется). Например, точно бы не стала опираться на астрологический прогноз, который не рекомендует завтра выходить из дома.

Многие актеры, боясь суеверий, избегают съемок в гробу, ролей со смертельным исходом и, порой, совершают свои «ритуалы» перед тем, как войти в кадр. А что насчет Вас?

Вы знаете, нет, я считаю, что в актерстве есть обратное суеверие. Например, когда ты играешь, что тебя убивают, то в жизни будешь долго жить. Меня очень много раз застреливали в кадре, и машины сбивали — каким только образом моих героинь не убивали, но никаких боязней, суеверий точно нет. Это часть профессии! Все шекспировские пьесы основаны на том, что кого-то задушили, повесили, отравили.

Но при этом если через дорогу перебежит черная кошка, то могу по инерции трижды плюнуть через левое плечо (смеется). Такое идет из детства!