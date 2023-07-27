«Меня добил не диагноз, а стадия»: руководитель фонда помощи онкобольным рассказала о борьбе с раком

Люди, болеющие раком, как правило, скрывают свой диагноз и очень нуждаются в поддержке. Тема онкологии остается одной из самых серьезных, а вокруг этой болезни ходит множество слухов.

Врачи утверждают: рак не приговор! И есть люди, которые вышли в ремиссию, выиграли бой у смерти, и готовы показать на своем примере, что рак – это не конец, и всегда есть шанс.

Мы пообщались с руководителем пациентской организации АНО «Онко Хелп» Аленой Рыбаковой. Она рассказала порталу «Страсти» о том, как сама боролась со страшной болезнью и нашла в себе силы помогать другим людям.

«Диагноз рак шейки матки 4а стадии мне поставили в 2020 году, тогда мне было 35 лет. Все началось со странных месячных, которые приходили не вовремя. Сходила к нескольким гинекологам, все мне говорили, что это миома и надо оперировать. Из-за коронавируса меня не взяли на операцию. Теперь понимаю, что мне повезло», – поделилась Алена.

Женщина интуитивно решила провериться у платного специалиста. Биопсия показала плоскоклеточный рак.

«Больше всего меня добил не диагноз, а стадия. Оказалось, что это рак шейки матки 4а стадии, а опухоль 7 сантиметров прорастала в мочевой пузырь, подвздошная лимфоденопатия», – рассказала она.

Алена считает, что ей очень повезло с врачом. Ей порекомендовали профессора Нариманова. Он предложил несколько вариантов лечения по ОМС и офф-лейбл платно. Пациентка решила лечиться платно, сразу с применением химии, таргетной терапии и иммунотерапии.

«За моими плечами 6 курсов химиотерапии, 6 курсов таргетной терапии и столько же иммунотерапии. В лечении я была чуть меньше года. Уже после половины курсов химиотерапии у меня ушли все метастазы», – поделилась героиня.

После четвертого курса у пациентки отказали почки – токсическое поражение и диффузное изменение. Профессор помог Алене, но она провела в больнице два месяца.

«Меня откапывали, чтобы провести химию, потом опять капали – чтобы спасти почки, а после снова была химия. Далее 25 внешних лучей и 4 брахитерапии. Через три месяца обследование показало – suv 0. Прошло два с половиной года как я закончила лечение, опухоли больше нет. Я в ремиссии», – рассказала Алена.

Позже к ней пришла идея создать АНО «Онко Хелп», где помогают людям с диагнозом рак.

«Это случилось как-то машинально. Я только закончила лечение и фарм компания решила закрыть чаты поддержки «Новая Жизнь». А я просто не могла бросить людей, которые были практически единственной моей поддержкой в период лечения. Я открыла «Онко Хелп» с моей онко-сестрой по лечению Олечкой Шалагиновой, забрала под опеку своих девочек и чаты», – поделилась Алена.