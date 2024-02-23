Меньше погружайтесь в негатив: какие ежедневные правила помогут сохранить долгие годы жизни
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Вопросы долголетия занимают человечество уже не один век. Все хотят не только прожить длинную жизнь, но и сохранить при этом ясность ума, подвижность тела, активность движений. Как можно себе помочь, сайту «Страсти» рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.
О долголетии с другой стороны
Что такое отсутствие долголетия? Это когда мы свою жизнь проживаем нерационально: не слушаем сигналы тела, много стрессуем, пренебрегаем нормальным отдыхом и сном, не получаем удовольствия ни от работы, ни от семейных взаимодействий, отказываем себе в хобби и собственных интересах.
В результате, даже если получится прожить долгие годы, они вряд ли будут наполнены оптимизмом и счастьем. Скорее всего, жизнь постепенно начнет заполняться страданиями, заболеваниями, снижением активности. У кого-то может даже дойти до невозможности самостоятельно обслуживать свои потребности. Качество нашего существования очень сильно зависит от психического и физического здоровья. А от чего зависят они?
Способы жить долго, гармонично и здорово
Любое долголетие – не простое, а активное и счастливое – зависит от образа жизни. Поэтому важно обязательно обращать внимание на определенные сферы и следить, чтобы там было все в порядке.
Правильное питание
Оно не должно быть здоровым в том понимании, которое принято сегодня. Самое главное – сделать свое питание сбалансированным. Это принципиальный момент!
«Баланс белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов – путь к здоровому организму и жизненному тонусу. Причем баланс должен соответствовать возрастным нормам. Например, пожилой человек менее приспособлен к перевариванию белков, для желудочно-кишечного тракта ему больше подойдет растительная пища из-за небольшого смещения кислотно-щелочного равновесия в желудке».
Владимир Бондаренко
Основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера
Режим дня
Очень важно правильно отдыхать и давать себе время на это. Баланс сна и бодрствования сохраняет здоровье не только физическое, но и психическое. Во время ночного отдыха мозг «раскладывает по полочкам» события дня, нервная система успокаивается, и это дает нам возможность восстановиться для последующих активностей.
Физическая активность
Это важный фактор для людей любого возраста.
«Тип и количество физической активности нужно подбирать под свои индивидуальные параметры и не гнаться за модой, другом либо кинозвездой. Чем старше мы становимся, тем менее высокой будет интенсивность нагрузки. Причем она должна приносить удовольствие! Пожилой человек обязан во время тренировки в прямом смысле слова получать кайф».
Владимир Бондаренко
Основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера
В принципе, физическая нагрузка должна приносить лишь радость: именно так через эндокринную систему организм нас впоследствии вознаграждает здоровьем и долголетием.
Прогулками на свежем воздухе также пренебрегать не стоит.
Отношение к миру и людям
Мы должны больше радоваться, более позитивно смотреть на мир и окружающих. Если не получается любить тех, кто в вашем окружении – следует менять его либо стараться меньше общаться. А на негативные ситуации смотреть под другим углом и помнить о том, что все пройдет и будет хорошо. Чем меньше мы погружаемся в негатив, тем дольше и счастливее живем.
Обследования
Обязательно каждые полгода проходить различные чек-апы, посещать докторов, даже если ничего не болит. Это необходимо, чтобы наблюдать все свои проблемы, если они имеются, либо вовремя предупредить незваную беду.
Здоровье и долголетие складываются из образа жизни, и в наших силах сохранить годы жизни в активности и радости.
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