Меньше погружайтесь в негатив: какие ежедневные правила помогут сохранить долгие годы жизни

Вопросы долголетия занимают человечество уже не один век. Все хотят не только прожить длинную жизнь, но и сохранить при этом ясность ума, подвижность тела, активность движений. Как можно себе помочь, сайту «Страсти» рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.

О долголетии с другой стороны

Что такое отсутствие долголетия? Это когда мы свою жизнь проживаем нерационально: не слушаем сигналы тела, много стрессуем, пренебрегаем нормальным отдыхом и сном, не получаем удовольствия ни от работы, ни от семейных взаимодействий, отказываем себе в хобби и собственных интересах.

В результате, даже если получится прожить долгие годы, они вряд ли будут наполнены оптимизмом и счастьем. Скорее всего, жизнь постепенно начнет заполняться страданиями, заболеваниями, снижением активности. У кого-то может даже дойти до невозможности самостоятельно обслуживать свои потребности. Качество нашего существования очень сильно зависит от психического и физического здоровья. А от чего зависят они?

Способы жить долго, гармонично и здорово

Любое долголетие – не простое, а активное и счастливое – зависит от образа жизни. Поэтому важно обязательно обращать внимание на определенные сферы и следить, чтобы там было все в порядке.

Правильное питание

Оно не должно быть здоровым в том понимании, которое принято сегодня. Самое главное – сделать свое питание сбалансированным. Это принципиальный момент!