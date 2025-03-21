Медицинский клоун Лукина: нашу работу нужно внедрить в систему здравоохранения

В России больничная клоунада появилась около 15 лет, и с тех пор начала активно развиваться. На протяжении 13 лет в этой сфере работает Лерика Лукина, основательница «Школы медицинских клоунов» и руководитель Центра развития медицинской клоунады «ЗДЕСЬ С ТОБОЙ». Она объяснила, почему эта профессия должна стать частью системы здравоохранения.

Официально в нашей стране нет такой профессии, но Лерика делает все, чтобы это изменить. Сейчас она вместе со своей командой получает лицензию на образовательную программу «Школы медицинских клоунов». Запросов от медучреждений специалистам поступает много. И это говорить о том, что их труд востребован.

Задача клоунов — поддерживать эмоциональный настрой человека, дружить, а не жалеть. По словам Лерики, иногда люди делятся тем, что боятся рассказать близким. В этом случае специалистам важно выслушать пациента и выразить эмпатию.

«Вся наша работа направлена на то, чтобы стать частью системы здравоохранения, мы очень к этому стремимся. Врачи, пациенты и их родственники подтверждают, что у нас получается отвлечь людей от болезни и напомнить им о радости», — пояснила Лерика Лукина.

Подробное интервью с Лерикой, в котором она рассказала, зачем перешла из цирка в больницу, и почему жалость мешает работе медицинского клоуна, читайте здесь.