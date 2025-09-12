Медицинский центр Елены Малышевой заработал 450 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Елена Малышева еще в 2012 году открыла в Москве свой медцентр. В учреждении оказывают помощь врачи разных направлений. Естественно, услуги не бесплатные. Например, консультация врача-хирурга обойдется в 5,5 тысяч рублей, а ЭКГ с расшифровкой стоит 3,5 тысячи рублей. Гораздо дороже обойдутся операции — от 20 до 670 тысяч рублей.

Согласно открытым данным, ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЕЛЕНЫ МАЛЫШЕВОЙ» за 2024 год заработало 450 миллионов рублей. Чистая прибыль компании составила 1,7 миллиона рублей.

Организация Малышевой исправно платит налоги и не имеет на текущей момент задолженностей.

