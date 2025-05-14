«Мечтала и ждала»: Катя Лель отреагировала на присвоение звания заслуженной артистки РФ

Катя Лель призналась, что мечтала о звании заслуженной артистки РФ 10 лет. Певица поделилась эмоциями от знакового события в беседе с сайтом «Страсти».

В 2025 году Катя Лель отметит 30-летие творческой деятельности в статусе заслуженной артистки России. По словам певицы, она мечтала о звании 10 лет и испытывает благодарность к президенту, который отметил ее заслуги и вклад в развитие культуры.

«Я безумно благодарна Владимиру Владимировичу Путину за столь высокую оценку, за звание заслуженного артиста Российской Федерации, о котором я мечтала и ждала целых 10 лет. Это достойно большого уважения и признания. И, конечно, это даёт большой стимул к новым высотам, к внутреннему комфорту. Особенно сейчас, когда у меня 30-летний юбилей творческой деятельности», — высказалась она.

Несмотря на достижение Кати, коллеги не поддержали ее и посчитали звание незаслуженным. Артистка признается, что не обращает внимание на критику. Для нее важнее всего — признание и любовь поклонников.

«То, что они говорят, транслируют, это они говорят о себе. Как говорит наш президент: «Кто обзывается, тот так и называется». Вот абсолютно точно так и есть. Поэтому я с безразличием и пониманием отношусь ко всем высказываниям в свой адрес, и меня это вообще не интересует. Я знаю, где я нахожусь, что я делаю, что я живу во благо людям, и для меня этого достаточно», — заявила Катя.

Полное интервью Кати Лель об участии в музыкальном шоу «Поймай меня, если сможешь» телеканала «Россия», самом необычном выступлении и даре исцеления читайте здесь.