Певец Алексей Воробьев празднует Новый год в Лос-Анджелесе до весны
Трудно привыкнуть: певец Алексей Воробьев о жизни в Лос-Анджелесе зимой.
Фото: Фото из личного архива Алексея Воробьева
Российский певец и актер Алексей Воробьев уже несколько живет в Соединенных Штатах Америки. Даже обзавелся собственным домом в Лос-Анджелесе, только вот кое-чего очень важного ему сейчас особенно сильно не достает, а именно – снега.
Уже не первый Новый год я встречаю в Лос-Анджелесе. Мне очень трудно привыкнуть к Новому году без снега. В преддверии праздников город преображается, стараясь создать для жителей и туристов зимнее настроение. Но ничто не заменит снежинок, тающих на ладони, скрипа снега под ногами и запаха мандаринов.
Алексей Воробьев
Российский певец и актер
Артист признается, что вернуть привычные эмоции ему помогает самый важный с раннего детства атрибут праздника – новогодняя елка. Она стоит в доме Алексея Воробьева вплоть до начала весны.
Так я пытаюсь продлить праздник и сохранить в доме ощущение волшебства. Когда я приезжаю со съемочной площадки глубокой ночью, без сил, включаю гирлянды и растворяюсь в магии момента.
Алексей Воробьев
Российский певец и актер
Кстати, на елке певца красуются необычные игрушки в виде камер, музыкальных инструментов, нот и микрофонов. «Есть даже игрушка в виде Элвиса Пресли», - смеясь заключил Алексей Воробьев.