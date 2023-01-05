Певец Алексей Воробьев празднует Новый год в Лос-Анджелесе до весны

Уже не первый Новый год я встречаю в Лос-Анджелесе. Мне очень трудно привыкнуть к Новому году без снега. В преддверии праздников город преображается, стараясь создать для жителей и туристов зимнее настроение. Но ничто не заменит снежинок, тающих на ладони, скрипа снега под ногами и запаха мандаринов.