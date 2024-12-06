Мать братьев Запашных заработала на цирке 100 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Мать братьев Запашных Татьяна является единственным учредителем и руководителем ООО «Цирк братьев Запашных», который находится в Москве. В программе учреждения есть как и традиционные цирковые представления с тиграми, так и сказки. Интересно, что «Цирк братьев Запашных» не имеет своего помещения, а выступает на разных площадках, но чаще всего в цирке на Цветном бульваре, где Эдгард Запашный работает директором.

Согласно открытым источникам, за 2023 год организация заработала 327 миллионов рублей, при этом чистая выручка цирка Запашных составила 100 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Эдгард Запашный подал в суд на Telegram-канал после слов об аморальном чудовище.