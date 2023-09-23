ЭКСКЛЮЗИВЫ
07:00, 23 сентября 2023
3 мин.

Маркетинг без бюджета: 5 проверенных способов от руководителя SMM-агентства

Маркетинг без бюджета: 5 проверенных способов от руководителя SMM-агентства

© Freepik

Бесплатных каналов продвижения становится все меньше, а стоимость за привлечения клиентов растет. Ася Филатова, руководитель SMM-агентства TUT.TEAM рассказала порталу «Страсти», как развиваться бизнесу при минимальных затратах или совсем без бюджета.

Ко-маркетинг или обмен аудиторией

К этому инструменту можно отнести коллаборации с другим брендом, совместные акции, программы лояльности и просто взаимный пиар.

У такого способа есть несколько правил:

  1. У брендов должна быть схожая аудитория, ценности и геоположение (если это важно).

  2. Должен быть одинаковый ценовой сегмент.

  3. Смежные ниши. Выбираем рекламного партнера не среди своих конкурентов, а среди смежных услуг, востребованных у ваших клиентов.

  4. База клиентов и ежедневный трафик должны быть примерно одинаковыми.

  5. Обсудите условия совместного пиара:

• В каких аккаунтах будет проходить реклама?

• Как или кто будет создавать контент?

• Какой формат упоминаний/отметок и в каком количестве? Может это розыгрыш с 2 призами или просто анонсы.

• Как отследить клиентов? Здесь можно использовать систему промокода, либо просто вести таблицу в Excel, если пока нет CRM-системы.

UGC-контент

UGC-контент — это контент про бренд, созданный клиентами: упоминания в соцсетях или онлайн-сарафанное радио.

Например, студия йоги и растяжки из Москвы замотивировала клиентов больше рассказывать о студии проводя фотосессии с результатом по окончанию абонемента. Причем без заказа фотографа, а своими силами на телефон. Таким образом, клиенты получают красивые фото-подтверждения своих трудов, видят результаты и с удовольствием рассказывают об этом в постах и сторис, а маркетологи студии используют разрешенные фото клиентов для создания жизненного контента и снова получаем репосты.

Ася Филатова

Предприниматель, руководитель SMM-агентства TUT.TEAM

Этот способ помогает студии ежемесячно получать по 60 подписчиков, из которых 10-15% становятся новыми клиентами.

Страничка в социальных сетях

  1. Создайте группу в ВКонтакте, канал в Телеграм, YouTube или Дзен.

  2. Для набора аудитории используйте контент развлекательного формата, миксуйте с экспертным контентом для доверия к бренду и завершайте продающим контентом с призывом к действию.

  3. Используйте внутри социальных сетей бесплатные методы продвижения. К ним относятся: геолокации, хэштеги, ключевые запросы в заголовках, тренды.

Регистрация в электронных справочниках

Особенно актуальна для тех, кто имеет привязку к геолокации. 2Gis, Яндекс.Бизнес, Zoon — площадки бесплатного размещения информации о вашей компании, товарах/услугах и сборе отзывов.

Оптимизация сайта по ключевым словам и запросам

Чтобы ваш сайт выводился в ТОПы по поисковым запросам, достаточно узнать, какие запросы вводят ваши потенциальные клиенты. Для этого можно использовать сервис Яндекс.Водстат.

Что нужно проверить:

  1. Доменные имена каждой страницы на предмет ключевого запроса.

  2. Заголовки сайта на предмет этих формулировок.

  3. Тексты на сайте, чтобы они отражали запросы.

«Это первые шаги предпринимателя на пути роста бизнеса. Начните с этих инструментов и развивайтесь поэтапно», - заключила специалист.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно знать новичку, чтобы открыть свой бизнес.

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