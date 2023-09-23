Маркетинг без бюджета: 5 проверенных способов от руководителя SMM-агентства

Бесплатных каналов продвижения становится все меньше, а стоимость за привлечения клиентов растет. Ася Филатова, руководитель SMM-агентства TUT.TEAM рассказала порталу «Страсти», как развиваться бизнесу при минимальных затратах или совсем без бюджета.

Ко-маркетинг или обмен аудиторией

К этому инструменту можно отнести коллаборации с другим брендом, совместные акции, программы лояльности и просто взаимный пиар.

У такого способа есть несколько правил:

У брендов должна быть схожая аудитория, ценности и геоположение (если это важно). Должен быть одинаковый ценовой сегмент. Смежные ниши. Выбираем рекламного партнера не среди своих конкурентов, а среди смежных услуг, востребованных у ваших клиентов. База клиентов и ежедневный трафик должны быть примерно одинаковыми. Обсудите условия совместного пиара:

• В каких аккаунтах будет проходить реклама?

• Как или кто будет создавать контент?

• Какой формат упоминаний/отметок и в каком количестве? Может это розыгрыш с 2 призами или просто анонсы.

• Как отследить клиентов? Здесь можно использовать систему промокода, либо просто вести таблицу в Excel, если пока нет CRM-системы.

UGC-контент

UGC-контент — это контент про бренд, созданный клиентами: упоминания в соцсетях или онлайн-сарафанное радио.