Маркетинг без бюджета: 5 проверенных способов от руководителя SMM-агентства
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Бесплатных каналов продвижения становится все меньше, а стоимость за привлечения клиентов растет. Ася Филатова, руководитель SMM-агентства TUT.TEAM рассказала порталу «Страсти», как развиваться бизнесу при минимальных затратах или совсем без бюджета.
Ко-маркетинг или обмен аудиторией
К этому инструменту можно отнести коллаборации с другим брендом, совместные акции, программы лояльности и просто взаимный пиар.
У такого способа есть несколько правил:
У брендов должна быть схожая аудитория, ценности и геоположение (если это важно).
Должен быть одинаковый ценовой сегмент.
Смежные ниши. Выбираем рекламного партнера не среди своих конкурентов, а среди смежных услуг, востребованных у ваших клиентов.
База клиентов и ежедневный трафик должны быть примерно одинаковыми.
Обсудите условия совместного пиара:
• В каких аккаунтах будет проходить реклама?
• Как или кто будет создавать контент?
• Какой формат упоминаний/отметок и в каком количестве? Может это розыгрыш с 2 призами или просто анонсы.
• Как отследить клиентов? Здесь можно использовать систему промокода, либо просто вести таблицу в Excel, если пока нет CRM-системы.
UGC-контент
UGC-контент — это контент про бренд, созданный клиентами: упоминания в соцсетях или онлайн-сарафанное радио.
Например, студия йоги и растяжки из Москвы замотивировала клиентов больше рассказывать о студии проводя фотосессии с результатом по окончанию абонемента. Причем без заказа фотографа, а своими силами на телефон. Таким образом, клиенты получают красивые фото-подтверждения своих трудов, видят результаты и с удовольствием рассказывают об этом в постах и сторис, а маркетологи студии используют разрешенные фото клиентов для создания жизненного контента и снова получаем репосты.
Ася Филатова
Предприниматель, руководитель SMM-агентства TUT.TEAM
Этот способ помогает студии ежемесячно получать по 60 подписчиков, из которых 10-15% становятся новыми клиентами.
Страничка в социальных сетях
Создайте группу в ВКонтакте, канал в Телеграм, YouTube или Дзен.
Для набора аудитории используйте контент развлекательного формата, миксуйте с экспертным контентом для доверия к бренду и завершайте продающим контентом с призывом к действию.
Используйте внутри социальных сетей бесплатные методы продвижения. К ним относятся: геолокации, хэштеги, ключевые запросы в заголовках, тренды.
Регистрация в электронных справочниках
Особенно актуальна для тех, кто имеет привязку к геолокации. 2Gis, Яндекс.Бизнес, Zoon — площадки бесплатного размещения информации о вашей компании, товарах/услугах и сборе отзывов.
Оптимизация сайта по ключевым словам и запросам
Чтобы ваш сайт выводился в ТОПы по поисковым запросам, достаточно узнать, какие запросы вводят ваши потенциальные клиенты. Для этого можно использовать сервис Яндекс.Водстат.
Что нужно проверить:
Доменные имена каждой страницы на предмет ключевого запроса.
Заголовки сайта на предмет этих формулировок.
Тексты на сайте, чтобы они отражали запросы.
«Это первые шаги предпринимателя на пути роста бизнеса. Начните с этих инструментов и развивайтесь поэтапно», - заключила специалист.
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