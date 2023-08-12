Что нужно знать новичку, чтобы открыть свой бизнес в России: 5 простых шагов
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В условиях современной реальности идея создания бизнес-проекта может показаться немного необдуманной: санкции, проблемы с поставщиками и источниками финансирования… Каждому хочется избежать проблем и столкнуться с минимумом рисков. Как понять, куда двигаться и как развивать свой проект? В этом нам поможет разобраться создательница кондитерской фабрики «Дом Музы», шеф-кондитер Муза Чемоданова.
Вы, наверняка, много раз слышали о том, что к цели нужно идти до конца и достигать ее любыми средствами. Но, прежде чем броситься в бой, бизнес-эксперт рекомендует составить список того, что у вас есть, и того, что вам необходимо. Допустим, у вас есть идея, стартовый капитал, помещение, но нет сотрудников, дополнительных ресурсов, например, рекламных, отсутствует понимание юридических моментов.
«Имея перед глазами такой список, вы сможете понять, в чем у вас на данный момент преимущество, а где еще необходима дополнительная помощь», - поясняет Муза Чемоданова.
Следующий важный этап – финансирование. Найти надежный источник финансирования в наши дни достаточно сложно. Для этого посмотрите на свое окружение и подумайте, кто бы мог стать инвестором для вашей идеи, обратитесь к друзьям или подумайте о помощи банка. Государство не остается в стороне и предлагает различные программы финансирования бизнеса. Во многом в реализации проекта важную роль играет окружение, но об этом позже.
Третий этап – поиск поставщиков. К примеру, кондитерская фабрика достаточно специфичный вид бизнеса. Производство продуктов из других продуктов всегда держится на добросовестных и честных поставщиках. Именно от их продукции зависит качество производимого зефира, сроков его хранения и технологии производства.
Вернемся к окружению и команде, с которой предстоит работать. Конечно, организуя собственный бизнес, каждый хочет видеть рядом надежных и ответственных людей. Поиск сотрудников – важная составляющая бизнес-стратегии. Только после того, как команда будет набрана, можно запускать производство.
Подводя итог всему, что было сказано выше, хотелось бы дать небольшой совет. Всем начинающим бизнесменам страшно, каждый пытается просчитать риски и утвердить потенциал своей идеи. Конечно, многие обстоятельства современной реальности могут останавливать и тревожить, но главное – не бояться начать. Ошибки будут, неудач тоже не удастся избежать, только одного точно не стоит делать – останавливаться. Чем крепче ваша уверенность в собственных силах, собственной идее, тем быстрее вы придете к успеху.
Муза Чемоданова
Создательница кондитерской фабрики «Дом Музы», шеф-кондитер
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