Что нужно знать новичку, чтобы открыть свой бизнес в России: 5 простых шагов

В условиях современной реальности идея создания бизнес-проекта может показаться немного необдуманной: санкции, проблемы с поставщиками и источниками финансирования… Каждому хочется избежать проблем и столкнуться с минимумом рисков. Как понять, куда двигаться и как развивать свой проект? В этом нам поможет разобраться создательница кондитерской фабрики «Дом Музы», шеф-кондитер Муза Чемоданова.

Вы, наверняка, много раз слышали о том, что к цели нужно идти до конца и достигать ее любыми средствами. Но, прежде чем броситься в бой, бизнес-эксперт рекомендует составить список того, что у вас есть, и того, что вам необходимо. Допустим, у вас есть идея, стартовый капитал, помещение, но нет сотрудников, дополнительных ресурсов, например, рекламных, отсутствует понимание юридических моментов.

«Имея перед глазами такой список, вы сможете понять, в чем у вас на данный момент преимущество, а где еще необходима дополнительная помощь», - поясняет Муза Чемоданова.

Следующий важный этап – финансирование. Найти надежный источник финансирования в наши дни достаточно сложно. Для этого посмотрите на свое окружение и подумайте, кто бы мог стать инвестором для вашей идеи, обратитесь к друзьям или подумайте о помощи банка. Государство не остается в стороне и предлагает различные программы финансирования бизнеса. Во многом в реализации проекта важную роль играет окружение, но об этом позже.

Третий этап – поиск поставщиков. К примеру, кондитерская фабрика достаточно специфичный вид бизнеса. Производство продуктов из других продуктов всегда держится на добросовестных и честных поставщиках. Именно от их продукции зависит качество производимого зефира, сроков его хранения и технологии производства.