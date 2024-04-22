Марина Синицкая рассказала о «падающем торте» на свадьбе Самойловой и Джигана

Марина Синицкая рассказала о «падающем торте» на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана. Кондитер поделилась откровением с изданием «Страсти».

В 2022 году Оксана и Джиган с размахом отметили 10-летнюю годовщину свадьбы. Модель заказала роскошное платье за несколько миллионов и торт, состоящий из 10 ярусов. Падение гигантского десерта стало самым обсуждаемым событием в Сети. Многие посчитали, что это — элемент запланированного шоу.

Кондитер Синицкая, занимавшаяся изготовлением торта, рассказала, что на самом деле произошло на свадьбе.

«Случилось неизбежное. Мы вывезли сладкого гиганта к гостям, и на глазах у огромной публики тележка внезапно свернулась под тортом и упала вниз, повредив мне ногу. Торт начал падать вбок, мы с командой мобилизовались и удержали его, несмотря на огромный вес, при этом широко улыбаясь. Аккуратно поставили торт на пол. Самое любопытное, что, видя наши улыбки, все гости подумали, что это специально запланированное шоу! Они подходили и благодарили нас за «розыгрыш», яркие эмоции и накал страстей», — рассказала кондитер.

Произошедший инцидент никак не повлиял на дальнейшее сотрудничество Самойловой и Синицкой. Модель является постоянным заказчиком Марины. Кондитер готовила для знаменитости торты на дни рождения Джигана и на другие праздники.

«Оксана не из тех, кто работает бартером за рекламу. Она всегда оплачивала полные гонорары за наши торты, каждый из них стоил дороже 100.000 руб», — резюмировала Марина.

Полное интервью Марины Синицкой о звездных заказах и торте за 2 млн рублей читайте здесь.