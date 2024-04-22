Марина Синицкая рассказала, как ОМОН обыскивал свадебный торт Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ). Кондитер вспомнила о работе с рэпером в беседе со «Страстями».

В 2021 году состоялась эпатажная свадьба Моргенштерна*. Для яркого торжества Марина приготовила особый торт весом в 666 кг. Десерт был создан на конопляной муке. По словам кондитера, ядра конопли не являются наркотическим веществом и содержат много полезных свойств.

Внезапно на свадебном корабле появились сотрудники ОМОНа и принялись обыскивать гигантский торт.

«Когда на свадебный корабль заявились сотрудники ОМОНа, они проверяли торт, собаки его обнюхивали. Однажды у нас уже была проверка торта кинологами, когда мы готовили огромного съедобного тигра на Чемпионат мира по дзюдо, на который приезжал Владимир Путин», — рассказала Марина.

Чтобы приготовить заказ Моргенштерна*, Синицкая потратила только два дня на выпечку бисквитов. По словам кондитера, для них было сложно попасть в точный вес торта.

«Ярусы весили очень много, поэтому, чтобы не надорвать спину, мы разделили каждый ярус торта на сегменты. Это стало главной сложностью для нас, ведь собрать гигантский многоярусный торт в единое целое из сегментов нам предстояло прямо на корабле, где проходила свадьба. Работать в полевых условиях над масштабным проектом — нелегко, но мы получили огромное удовольствие, потому что мы сами любим эпатаж и всё необычное», — резюмировала Синицкая.

Полное интервью Марины Синицкой о звездных заказах, работе на ТВ и скандале с Ренатом Агзамовым читайте здесь.

*признан иноагентом на территории РФ