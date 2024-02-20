Мамочки с опытом: перинатальный психолог рассказала, какие женщины решаются на стерилизацию
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Женщины руководствуются множеством причин, когда решаются на стерилизацию — операцию, которая в основном предполагает перевязку маточных труб. Перинатальный психолог Елена Бахарева рассказала, что на нее в основном идут россиянки, которые уже выполнили свой репродуктивный потенциал.
«Иногда ко мне приходят перед процедурой по прерыванию беременности многодетные мамы пятерых или даже шестерых детей, — рассказывает Елена Бахарева. Такие мамочки „с опытом“. — Мы начинаем разговаривать и в процессе выясняется, что им не подходят стандартные методы контрацепции: спираль, презерватив, противозачаточные таблетки. И тогда мы рассматриваем вариант перевязки труб. Я, как психолог рассказываю об операции, как это все проходит. Обычно женщина уже морально готова к такой процедуре и переубедить ее сложно».
Таких пациенток в принципе немного. Многих подталкивают к процедуре и материальные факторы, добавляет специалист. Не все могут себе позволить покупать каждый месяц противозачаточные таблетки, которые недешево стоят.
Подробнее истории женщин, которые решились на стерилизацию, вы можете прочитать по ссылке.