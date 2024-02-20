Мамочки с опытом: перинатальный психолог рассказала, какие женщины решаются на стерилизацию

Таких пациенток в принципе немного. Многих подталкивают к процедуре и материальные факторы, добавляет специалист. Не все могут себе позволить покупать каждый месяц противозачаточные таблетки, которые недешево стоят.

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