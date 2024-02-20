«Хватит с меня материнства»: шесть историй россиянок, решившихся на стерилизацию

В тот момент, оказывается, у меня уже восстановился менструальный цикл, а я этого не поняла: думала, что до сих пор испытываю последствия родов. О своей третьей беременности я узнала на восьмой неделе. Мужу я сказала, что снова становится мамой не хочу, так как мой организм еще не восстановился. Он сказал категорически: «Меня это не волнует, если ты сделаешь аборт, я тебя изобью так, что ты станешь инвалидом». В тот день я получила свою первую пощечину. Дальше, естественно, стало только хуже.

Роды были вновь непростыми, и я вспоминаю о них до сих пор, хотя дочери уже два года. Но мне попался хороший врач, которого я просила сделать кесарево, правда, он не согласился, поскольку было не положено по медицинским показаниям. Я сильно просила: мне хотелось сделать во время него перевязку маточных труб, но последовал отказ. Тогда я сказала, что вернусь, когда мне исполнится 35 лет.

Сейчас я готовлюсь к операции, собираюсь ее сделать методом лапароскопии. Подготовка стандартная: набор анализов, УЗИ. Морально я понимаю, что не «вывезу» еще детей. Для меня даже сейчас статус многодетной звучит дико. Мне очень помогает старшая дочь, хоть это и неправильно, но другого выхода и помощи у меня нет. Так и потихоньку справляемся. В планах у меня покупка своего жилья, надеюсь, все сбудется. Считаю, что женщине важно иметь возможность распоряжаться своим телом, для этого нужно иметь материальную подушку безопасности и не влезать в абьюзивные отношения. Пройдя такой опыт, я сама заинтересовалась психологией, в частности — помощью женщинам. Сейчас я развиваюсь в этом направлении.

«Неполноценности не ощущаю»: Анастасия, 42 года

Перед вторым кесаревом сечением при обсуждении с врачом, когда будет операция, какой наркоз я хочу, я спросила, могут ли сразу сделать стерилизацию. Тогда мне было 38 лет. Врач только уточнила уверена ли я, знаю ли я, что это необратимо и принесла кучу бланков на подпись. Но она приняла мое решение, поскольку, по закону, я проходила под операцию. И во время кесарева мне сделали перевязку маточных труб. Прошло три с половиной года, все хорошо. Неполноценности не ощущаю — довольна.

К слову, мой муж решил сделать вазектомию (мужская стерилизация — прим. «Страсти»). Ему пришлось пройти три круга ада, чтобы сделать операцию: отказы, «потерю» анализов и рассказов о том, что у него пропадет эректильная функция.

Почему мы решили так перестраховаться? Существует все же маленькая вероятность несрабатывания одной перевязки, а детей мы больше не хотим. Моей маме, например, делали стерилизацию в 80-х, но спустя 10 лет, у меня родился брат. Ну и плюс — это замечательная профилактика простатита.

«Я приняла правильное решение»: Кристина, 32 года

Сразу после рождения второго ребенка я искала варианты в своем городе, где делают женскую стерилизацию, но безуспешно. Их было два, но в одном требовали наличие и двух детей, и возраста 35 лет, а в другом — запросили за операцию 43 тысячи рублей. Бесплатно мне отказали везде.

Ближайшим крупным городом был Санкт-Петербург, и я начала искать клиники там. По отзывам выбрать несколько и остановилась на одной. Операция стоила 17 500 — сумма меня устроила. Я сходила к своему гинекологу, взяла направления на анализы. Она тоже очень удивилась расценкам местной больнички и тому, что они отказали в операции по ОМС. Дала все направления на анализы, направление на консультацию к терапевту. Терапевт выдал бумажки на ЭКГ и флюорографию. По результатам все было в норме, кроме мазка — лейкоциты зашкаливали. Его я пересдала, но ответ так и не пришел к отъезду, поехала с таким.

Утром прилетела в Петербург, перед самолетом ничего не ела, чтобы на нервах не стошнило. От аэропорта до клиники легко добраться. Меня оформили, сказали, что лейкоциты до 100 — нестрашно. Беседа с анестезиологом, рассказ про эндотрахеальный наркоз (анестетик вводят в дыхательные пути пациента через специальную трубку — прим. «Страсти»). Я предупредила о том, что состою на учете у невролога с эпизодическими потерями сознания. Потом беседа с доктором, который будет оперировать. Я была на ОК, врач сказал, что необходимости их пить больше нет. Зато пришлось выпить слабительное. Это было самое неприятное из всех трех дней.

В день перевязки я натянула компрессионные чулки и в назначенное время за мной пришли и забрали в операционную. Там поставили в левую руку капельницу, на правую — тонометр, пристегнули руки и ноги, добавили в капельницу что-то из шприца, и я вот прихожу в себя уже после операции. Меня отвезли в палату, попросили час не спать, два часа не пить. Через какое-то время я почувствовала, что теряю сознание. Когда я пришла в себя, медики мне сказали, что у меня были судороги. Разрешили пить водичку, живот болел в местах проколов.