«Мама и папа мечтали, чтобы я подкорректировала нос»: певица Марго высказалась о пластике

Певица Марго рассказала, что никогда не делала пластические операции. Однако в какой-то момент она была готова изменить свою внешность из-за родителей, которые мечтали переделать ей нос. Об этом артистка сообщила в интервью порталу «Страсти».

В прошлом году Марго устроила настоящий перформанс. С помощью грима она продемонстрировала девушкам, как они могут изуродовать себя пластикой. Но, как оказалось, сама певица не всегда была против хирургических вмешательств.

«Мои мама и папа всю жизнь мечтали, чтобы я подкорректировала нос. С подросткового возраста я сама хотела сделать ринопластику, когда вырасту и заработаю денег. Я даже записалась на операцию — увеличение груди и уменьшение носа. Но в тот момент снималась в «Содержанках», и мне запретили менять внешность. Более того, по-человечески посоветовали не становиться «как все», иначе меня больше не утвердят ни на одну роль», - рассказала Марго.

Сейчас певица выступает против пластики, так как уверена, что очень важна индивидуальность. Она призывает девушек не «перекраивать» себя под стандарты красоты.

Полное интервью с певицей Марго читайте на сайте «Страсти».