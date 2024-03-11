«Мало реальности»: женщина-телохранитель высказалась о фильмах про бодигардов

Создательница школы самообороны и телохранителей «Око Гора» Надежда Михайлова в интервью изданию «Страсти» поделилась мнением об изображении бодигардов в кино.

По словам Надежды, в кино нередко можно заметить моменты, которые показывают работу личного охранника. Тем не менее сам образ киношных телохранителей значительно отличается от реальности.

«Честно говоря, я фильмы про бодигардов особо не смотрела. Исключение — „Телохранитель“ с Кевином Костнером. В том фильме имеются моменты, которые эту работу показывают, но кино есть кино. В жизни чаще всего нужна невидимая охрана. Представьте, что с ребенком идут два дяди в черных очках — это комично. А вот женщина может выглядеть как няня или родственница, но никак не телохранитель», — поделилась Михайлова.

Создательница школы «Око Гора» также отметила, что в прошлом состоятельные люди стремились показать свой достаток с помощью наличия личной охраны, но в современном мире подобная тенденция исчезла. Исключением, как уточнила Надежда, являются политики и звезды шоу-бизнеса, которые вынуждены обращаться к услугам личной охраны из-за своего статуса.

«В заключение скажу, что в фильмах о телохранителях действительно мало реальности», — добавила она.

Полное интервью Надежды Михайловой о заработке бодигардов, суевериях в профессии и самых запоминающихся ситуациях на работе можно прочитать здесь.