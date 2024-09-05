«Мало что можно сделать»: юрист о наказании Mia Boyka за унижение девочки-квадробера
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Конфликт певицы Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) с восьмилетней девочкой-квадробером набирает обороты. По поводу скандала высказались многие российские звезды шоу-бизнеса. Мама восьмилетней школьницы обратилась в полицию. Юрист Ксения Корсукова рассказала сайту «Страсти», что грозит звезде, оскорбившей ребенка.
Юрист отметила, что с человеческой точки зрения поступок знаменитости достоин осуждения. Публичный человек не должен осуждать увлечение человека, тем более ребенка, на глазах у сотен людей — это говорит о низком уровне культуры и воспитания, считает Ксения Корсукова.
«Но с точки зрения юриспруденции здесь, к сожалению, мало что можно сделать. Грамотные юристы блогера смогут доказать, что певица выразила публично свое мнение об увлечении человека, но не его личности. Если же со стороны девочки будут хорошие правозащитники, то в данном ситуации они смогут доказать оскорбление и возбудить дело по административной статье 5.61 КоАП РФ»
Ксения Корсукова
Юрист
Напомним, во время выступления певицы в Надыме на сцену вывели ребенка, который потерялся в толпе. На девочке была надета маска кошки. В какой-то момент Бойко приобняла ребенка и спросила, не занимается ли она квадробингом. Миа спросила, зачем ей нужно быть кошечкой. После этого звезда оказалась в центре скандала. Многие посчитали, что она высмеяла девочку на всю страну.
По поводу скандала высказалась и телеведущая Ксения Собчак. Она раскритиковала Бойко за высмеивание девочки.