«Мало что можно сделать»: юрист о наказании Mia Boyka за унижение девочки-квадробера

Напомним, во время выступления певицы в Надыме на сцену вывели ребенка, который потерялся в толпе. На девочке была надета маска кошки. В какой-то момент Бойко приобняла ребенка и спросила, не занимается ли она квадробингом. Миа спросила, зачем ей нужно быть кошечкой. После этого звезда оказалась в центре скандала. Многие посчитали, что она высмеяла девочку на всю страну.

По поводу скандала высказалась и телеведущая Ксения Собчак. Она раскритиковала Бойко за высмеивание девочки.