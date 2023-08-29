«Мальчик» ищет грудь мамы, а «девочка» – отца: психолог Василькова о выборе партнера

Почему одни предпочитают идти по жизни с партнером-сверстником, а другие вступают в продолжительные отношения исключительно с теми, кто значительно старше, либо младше них? Поговорили с психологом Таней Васильковой о причинах подобного выбора.

По словам специалиста, человек неосознанно выбирает того, кто старше, чтобы о нем заботились, поддерживали, оплачивали его «хотелки» и капризы, чтобы любили ЕГО. Так, женщина, выбирая партнера старше, ищет тепло, нежность и мужскую энергию, которой ей не хватило от отца. А мужчина, наоборот, ищет энергию и заботу, не доставшуюся ему в полной мере от мамы. Будучи взрослым и находясь в состоянии ребенка, «мальчик» ищет грудь мамы.

«Маленький ищет любви большого, сам он чаще всего не готов ее давать в ответ. Он больше работает как «приемник», не на отдачу», - поясняет Василькова.

В отношениях те, кто младше, будут более зависимы от тех, кто старше: будут ждать от них внимания, участия в их делах, надеяться на партнера. Будут берущими: «Ты мне должен/должна, я жду, дай мне».

Тот, кто, наоборот, выбирает партнера младше, готов быть дающим, готов заботиться о нем, спасать, оберегать, выручать. Он в отношениях занимает позицию «дающего», отдает больше. Тем, кто старше, важно по жизни быть нужным, значимым для кого-то, им действительно нравится так жить. Женщины-мамы рады готовить завтрак. Мужчины счастливы покупать своим девочкам приятные вещички.