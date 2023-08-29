«Мальчик» ищет грудь мамы, а «девочка» – отца: психолог Василькова о выборе партнера
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Почему одни предпочитают идти по жизни с партнером-сверстником, а другие вступают в продолжительные отношения исключительно с теми, кто значительно старше, либо младше них? Поговорили с психологом Таней Васильковой о причинах подобного выбора.
По словам специалиста, человек неосознанно выбирает того, кто старше, чтобы о нем заботились, поддерживали, оплачивали его «хотелки» и капризы, чтобы любили ЕГО. Так, женщина, выбирая партнера старше, ищет тепло, нежность и мужскую энергию, которой ей не хватило от отца. А мужчина, наоборот, ищет энергию и заботу, не доставшуюся ему в полной мере от мамы. Будучи взрослым и находясь в состоянии ребенка, «мальчик» ищет грудь мамы.
«Маленький ищет любви большого, сам он чаще всего не готов ее давать в ответ. Он больше работает как «приемник», не на отдачу», - поясняет Василькова.
В отношениях те, кто младше, будут более зависимы от тех, кто старше: будут ждать от них внимания, участия в их делах, надеяться на партнера. Будут берущими: «Ты мне должен/должна, я жду, дай мне».
Тот, кто, наоборот, выбирает партнера младше, готов быть дающим, готов заботиться о нем, спасать, оберегать, выручать. Он в отношениях занимает позицию «дающего», отдает больше. Тем, кто старше, важно по жизни быть нужным, значимым для кого-то, им действительно нравится так жить. Женщины-мамы рады готовить завтрак. Мужчины счастливы покупать своим девочкам приятные вещички.
Одна из множества причин такого выбора может быть в нерожденных детях. Например, у женщины когда-то в молодости был аборт или выкидыш, и она, сама того не понимая, выбирает молодого партнера, как возможность понянчить того, кто не родился. Это лишь одна из возможных причин, есть и другие, каждый случай индивидуален.
Таня Василькова
Эксперт по коммуникациям, психолог, автор комиксов и «Навигатор для родителей» и «Как прожить в браке без брака»
Безусловно, для кого-то это вопрос взаимной симпатии и привлекательности, в том числе сексуальной. Некоторые люди действительно считают сексуально привлекательными тех, кто значительно их старше, и это часто обусловлено какими-то факторами, связанными с воспитанием, и в принципе детскими переживаниями, поясняет эксперт.
Кто-то предпочитает партнеров, которые обладают большей эмоциональной зрелостью и жизненным опытом. Но и здесь основная причина будет в том, что более взрослый партнер способен оказывать поддержку и помощь в различных ситуациях.
«Для большинства возраст является синонимом большого жизненного опыта, уровня образования и культурных интересов. Некоторые люди предпочитают партнеров с близким уровнем образования или с общими взглядами на искусство, культуру и другие сферы, что в свою очередь также может привести к выбору партнера старше или младше. Кроме того, для некоторых людей на первом месте стоит интеллектуальная совместимость, и тогда возраст не является определяющим в выборе партнера», - заключила Таня Василькова.
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